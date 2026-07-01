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Головна Мобілізація Лубінець: кількість скарг на мобілізацію зросла у 333 рази

Лубінець: кількість скарг на мобілізацію зросла у 333 рази

Ua ru
Дата публікації: 1 липня 2026 16:35
Зростання скарг на порушення під час мобілізації в Україні у 333 рази — заява Лубінця
Дмитро Лубінець. Фото: Новини.LIVE

Уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець повідомив, що у 2025 році кількість скарг на порушення прав громадян під час мобілізації зросла у 333 рази, якщо порівнювати з початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну. За його словами, ще у 2023 році ця проблема стала системною.

Про це Дмитро Лубінець заявив під час пресконференції, передає журналістка Новини.LIVE Галина Остаповець.

Скарги на порушення прав під час мобілізації

"Якщо в 2022 році я отримав 18 звернень, то в 2025 році ці звернення зросли в 333 рази. Тобто з кожного року я бачив в десятки разів збільшення кількості звернень до нашої інституції саме по цьому напрямку. Тобто зрозуміло, що ми побачили системну проблему", — каже Лубінець.

За його словами, на той момент були проінформовані всі міністри оборони, включаючи Михайла Федорова, що є системна проблема. Крім того, Офіс омбудсмана неодноразово виступав з ініціативою проведення внутрішніх закритих нарад, куди запрошувались представники найвищого військового керівництва саме по цьому напрямку. Також Лубінець постійно виступав з рекомендаціями, що потрібно терміново зробити. 

"На жаль, станом на сьогодні, я вимушений констатувати, що єдиний механізм, який діє хоч якось на цю проблематику, це публічність. І це рішення я прийняв в 2025 році максимально публічно тоді показувати проблематику", — каже він.

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За його словами, публічно показують лише 1% від того, що знаходять. Крім того, російська пропаганда підхоплює багато речей, але Офіс омбудсмана заплющувати очі на ці проблеми не буде. 

"Станом на сьогодні, я бачу, що ситуація міняється, принаймні. Ми побачили в 2026 році кардинально новий позитивний фідбек від правоохоронних органів. На підставі наших документів відкрили станом на сьогодні десятки кримінальних проваджень. Максимально оперативно діють співробітники ДБР, військова служба правопорядку, спеціалізована військова прокуратура. Є по окремих матеріалах відкриті кримінальні провадження СБУ, Нацполіції", — наголосив Лубінець.

За його словами, цього року правоохоронці почали відпрацьовувати всі матеріали, які вони отримують.

Як писали Новини.LIVE, Лубінець повідомив, що під час перевірок у Закарпатській та Миколаївській областях були зафіксовані порушення прав громадян у ході мобілізаційних заходів. Правоохоронні органи відкрили кримінальні справи, а окремим працівникам ТЦК вже оголосили підозри.

Крім того, Лубінець зазначив, що нинішня модель мобілізації в Україні фактично набула рис так званої "паличної системи". Він підкреслив, що ключовим критерієм стала кількість мобілізованих осіб, тоді як стан їхнього здоров’я та придатність до служби відходять на другий план.

порушення мобілізація Дмитро Лубінець
Аркадій Пастула - Редактор стічки новин
Автор:
Аркадій Пастула
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