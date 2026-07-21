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Головна Мобілізація Лубінець перелічив тих, хто має право перевіряти документи: ТЦК серед них немає

Лубінець перелічив тих, хто має право перевіряти документи: ТЦК серед них немає

Ua ru
Дата публікації: 21 липня 2026 15:25
Лубінець перелічив тих, хто має право перевіряти документи: ТЦК серед них немає
Перевірка документів. Колаж: Новини.LIVE

Встановлювати особу на підставі перевірки документів можуть лише деякі служби. Військові до переліку тих, хто має на це право, не входять. Працівники ТЦК можуть перевіряти виключно військово-облікові документи. 

Детальніше про те, які права мають певні правоохоронні органі, військові ТЦК та громадяни, в ефірі Новини.LIVE розповів Уповноважений ВРУ з прав людини Дмитро Лубінець. 

Перевірка документів 

"Згідно законодавства перевіряти документи, встановлювати особу на підставі документів можуть виключно правові правоохоронні органи. Такі як Національна поліція, Державна прикордонна служба України, Національна гвардія України. Крапка. Військові не мають права перевіряти документи, які підтверджують особу. Вони можуть перевіряти після встановлення особи саме військово-облікові документи. Вони не мають права зупиняти автомобілі, встановлювати блокпости, зупиняти без будь-яких пояснень, витягати людину з авто і застосовувати силу", — зауважив Лубінець. 

Він додав, що мобілізація має продовжуватись, адже війна триває. Але громадяни, чиї права порушено, можуть звертатися до правоохоронних органів. 

"Національна поліція не може просто так стояти і дивитися, як працівники ТЦК та СП в балаклавах скоюють кримінальні правопорушення до громадян України", — додав Лубінець.

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Нагадаємо, що Головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський заявив, що Сухопутні війська та ТЦК в його вертикалі готові до змін.В уряді обговорюють реформу мобілізації, зокрема грошове забезпечння військових. 

Раніше ми псиали, хто має право перевіряти саме військово-облікові документи. Порядок встановив Кабінет імністрів України, правила не змінювалися з травня 2024 року. 

мобілізація Дмитро Лубінець ТЦК та СП Нацполіція військово-обліковий документ
Світлана Красноштан - Редактор
Автор:
Світлана Красноштан
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