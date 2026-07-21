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Главная Мобилизация Лубинец перечислил тех, кто имеет право проверять документы: ТЦК среди них нет

Лубинец перечислил тех, кто имеет право проверять документы: ТЦК среди них нет

Ua ru
Дата публикации 21 июля 2026 15:25
Лубинец перечислил тех, кто имеет право проверять документы: ТЦК среди них нет
Проверка документов. Коллаж: Новини.LIVE

Устанавливать личность на основании проверки документов могут лишь некоторые службы. Военные в перечень тех, кто имеет на это право, не входят. Сотрудники ТЦК могут проверять исключительно военно-учетные документы.

Подробнее о том, какими правами обладают определенные правоохранительные органы, военные ТЦК и граждане, в эфире Новини.LIVE рассказал Уполномоченный ВРУ по правам человека Дмитрий Лубинец.

Проверка документов

"Согласно законодательству, проверять документы, устанавливать личность на основании документов могут исключительно правоохранительные органы. Такие как Национальная полиция, Государственная пограничная служба Украины, Национальная гвардия Украины. Точка. Военные не имеют права проверять документы, подтверждающие личность. Они могут проверять после установления личности именно военно-учетные документы. Они не имеют права останавливать автомобили, устанавливать блокпосты, останавливать без каких-либо объяснений, вытаскивать человека из машины и применять силу, — отметил Лубинец.

Он добавил, что мобилизация должна продолжаться, ведь война продолжается. Но граждане, чьи права нарушены, могут обращаться в правоохранительные органы.

"Национальная полиция не может просто так стоять и смотреть, как сотрудники ТЦК и СП в балаклавах совершают уголовные правонарушения в отношении граждан Украины", — добавил Лубинец.

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Напомним, что Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Александр Сырский заявил, что Сухопутные войска и ТЦК в его вертикали готовы к изменениям. В правительстве обсуждают реформу мобилизации, в частности денежное обеспечение военных.

Ранее мы писали о том, кто имеет право проверять именно военно-учетные документы. Порядок установил Кабинет министров Украины, правила не менялись с мая 2024 года.

мобилизация Дмитрий Лубинец ТЦК и СП Нацполиция военно-учетный документ
Светлана Красноштан - Редактор
Автор:
Светлана Красноштан
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