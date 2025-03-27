Лубінець прокоментував порушення прав людини з боку працівників ТЦК та СП

Дмитро Лубінець. Фото: РБК-Україна

Уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець висловив готовність запропонувати Верховній Раді варіанти вирішення проблеми з ТЦК. За його словами, порушення прав людини з боку працівників ТЦК та СП набули системного та масового характеру.

Про це він повідомив у Telegram у середу, 26 березня.

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Лубінець написав, що народний депутат Олексій Гончаренко запропонував запросити омбудсмена для обговорення порушень прав громадян України під час мобілізації, але його ініціатива не отримала достатньої кількості підтримки.

"Водночас публічно заявляю, що я готовий у будь-який момент особисто прибути та представити свій детальний аналіз цієї ситуації та запропонувати механізми розв'язання цієї проблеми у правовому полі", — заявив Лубінець.

Він додав, що порушення прав людини з боку працівників ТЦК та СП набули системного та масового характеру.

"Складається враження, що незаконні затримання та побиття від представників ТЦК та СП стали новим вірусним трендом, який не зупинити без жорсткої реакції держави", — додав він.

Омбудсмен повідомив, що отримав скарги на випадки відкритого насильства та зловживання владою. Зокрема, йдеться про побиття в громадських місцях, таких як торгові центри або станції метро, організацію ДТП для зупинки велосипедистів і мотоциклістів, позбавлення права на правову допомогу, приховування інформації про затриманих осіб, примус до підписання документів тощо.

"Системність та масштабність цих порушень потребують термінових рішень на державному рівні задля забезпечення додержання прав людини в межах мобілізаційного процесу", — підкреслив Лубінець.

Пост Дмитра Лубінця. Фото: скриншот

Нагадаємо, нещодавно ми писали про бійку з військовими ТЦК на Одещині. А також про суд над чоловіком, який повідомляв про мобілізаційні заходи.