Лубинец прокомментировал нарушения прав человека со стороны работников ТЦК и СП

Дмитрий Лубинец. Фото: РБК-Украина

Уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец выразил готовность предложить Верховной Раде варианты решения проблемы с ТЦК. По его словам, нарушения прав человека со стороны работников ТЦК и СП приобрели системный и массовый характер.

Об этом он сообщил в Telegram в среду, 26 марта.

Читайте также:

Лубинец предложил решение проблемы нарушений со стороны ТЦК

Лубинец написал, что народный депутат Алексей Гончаренко предложил пригласить омбудсмена для обсуждения нарушений прав граждан Украины во время мобилизации, но его инициатива не получила достаточного количества поддержки.

"В то же время публично заявляю, что я готов в любой момент лично прибыть и представить свой детальный анализ этой ситуации и предложить механизмы решения этой проблемы в правовом поле", — заявил Лубинец.

Он добавил, что нарушения прав человека со стороны работников ТЦК и СП приобрели системный и массовый характер.

"Создается впечатление, что незаконные задержания и избиения от представителей ТЦК и СП стали новым вирусным трендом, который не остановить без жесткой реакции государства", — добавил он.

Омбудсмен сообщил, что получил жалобы на случаи открытого насилия и злоупотребления властью. В частности, речь идет об избиении в общественных местах, таких как торговые центры или станции метро, организации ДТП для остановки велосипедистов и мотоциклистов, лишение права на правовую помощь, сокрытие информации о задержанных лицах, принуждение к подписанию документов и тому подобное.

"Системность и масштабность этих нарушений требуют срочных решений на государственном уровне для обеспечения соблюдения прав человека в рамках мобилизационного процесса", — подчеркнул Лубинец.

Пост Дмитрия Лубинца. Фото: скриншот

Напомним, недавно мы писали о драке с военными ТЦК в Одесской области. А также о суде над мужчиной, который сообщал о мобилизационных мероприятиях.