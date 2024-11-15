Лубінець закликав дати відстрочку цивільним заручникам

Омбудсман Дмитро Лубінець. Фото: РБК Україна

Омбудсман Дмитро Лубінець закликав запровадити відстрочку для колишніх цивільних заручників, які перебували у неволі в російських загарбників. Він закликав внести відповідні зміни до законодавства.

Про це Лубінець написав у Tekegram у п'ятницю, 15 листопада.

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Омбудсман зазначив, що 18 травня 2024 року набув чинності Закон № 3633-ІХ, який передбачає, що колишні військовополонені мають право бути звільненими з військової служби, якщо вони не висловили бажання продовжувати службу. Також вони мають право не підлягати примусовій мобілізації.

В свою чергу, цивільні чоловіки, які були незаконно позбавлені волі Росією і теж перебували в тяжких умовах та піддавалися тортурам, підлягають мобілізації на рівні з іншими військовозобов’язаними.

"Родини незаконно ув’язнених цивільних внаслідок агресії проти України та громадські організації звертаються до Офісу Омбудсмана, оскільки цього року почастішали випадки повернення цивільних чоловіків, які стикаються з питанням мобілізації", — зазначив Лубінець.

Лубінець також звернув увагу, що міжнародних стандартів, які регулюють права таких осіб, не існує, що суттєво ускладнює ситуацію. Україна вперше стикнулася з ситуацією, коли держава-агресор в порушення норм міжнародного гуманітарного права затримує цивільних осіб.

"Нашій державі самій доводиться створювати правові стандарти, які будуть прикладом для інших країн", — наголосив омбудсман.

Лубінець звернувся з відповідними пропозиціями до профільних Комітетів Верховної Ради України. Його запевнили, що пропозиції донесли до відома народних депутатів України, які мають право законодавчої ініціативи.

Окрім того, дане питання обговорюється в межах Робочої групи з питань захисту прав і свобод цивільних осіб.

"Наразі відсутня конкретна позиція від профільних Комітетів Верховної Ради України. Дана проблема потребує розголосу, адже вона досі нерозв’язана", — резюмував Лубінець.

Повідомлення Дмитра Лубінця. Фото: скриншот

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