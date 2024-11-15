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Лубінець закликав надати відстрочку ще одній категорії громадян

15 листопада 2024 12:35
Андрій Горохов - Редактор
Андрій Горохов
Редактор
Лубінець закликав дати відстрочку цивільним заручникам
Омбудсман Дмитро Лубінець. Фото: РБК Україна
Андрій Горохов - Редактор
Андрій Горохов
Редактор

Омбудсман Дмитро Лубінець закликав запровадити відстрочку для колишніх цивільних заручників, які перебували у неволі в російських загарбників. Він закликав внести відповідні зміни до законодавства.

Про це Лубінець написав у Tekegram у п'ятницю, 15 листопада.

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Омбудсман зазначив, що 18 травня 2024 року набув чинності Закон № 3633-ІХ, який передбачає, що колишні військовополонені мають право бути звільненими з військової служби, якщо вони не висловили бажання продовжувати службу. Також вони мають право не підлягати примусовій мобілізації.

В свою чергу, цивільні чоловіки, які були незаконно позбавлені волі Росією і теж перебували в тяжких умовах та піддавалися тортурам, підлягають мобілізації на рівні з іншими військовозобов’язаними.

"Родини незаконно ув’язнених цивільних внаслідок агресії проти України та громадські організації звертаються до Офісу Омбудсмана, оскільки цього року почастішали випадки повернення цивільних чоловіків, які стикаються з питанням мобілізації", — зазначив Лубінець. 

Лубінець також звернув увагу, що міжнародних стандартів, які регулюють права таких осіб, не існує, що суттєво ускладнює ситуацію. Україна вперше стикнулася з ситуацією, коли держава-агресор в порушення норм міжнародного гуманітарного права затримує цивільних осіб. 

"Нашій державі самій доводиться створювати правові стандарти, які будуть прикладом для інших країн", — наголосив омбудсман.

Лубінець звернувся з відповідними пропозиціями до профільних Комітетів Верховної Ради України. Його запевнили, що пропозиції донесли до відома народних депутатів України, які мають право законодавчої ініціативи.

Окрім того, дане питання обговорюється в межах Робочої групи з питань захисту прав і свобод цивільних осіб.

"Наразі відсутня конкретна позиція від профільних Комітетів Верховної Ради України. Дана проблема потребує розголосу, адже вона досі нерозв’язана", — резюмував Лубінець.

омбудсман
Повідомлення Дмитра Лубінця. Фото: скриншот

Раніше ми писали, що російські загарбники в черговий раз розстріляли українського військового. Ймовірно, він був поранений та без зброї.

Також ми писали, що окупанти розстріляли шістьох полонених українських військових на Покровському напрямку.

Україна полонені мобілізація Дмитро Лубінець відстрочка

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