Лубинец призвал дать отсрочку гражданским заложникам

Омбудсман Дмитрий Лубинец. Фото: РБК Украина

Омбудсман Дмитрий Лубинец призвал ввести отсрочку для бывших гражданских заложников, находившихся в неволе у российских захватчиков. Он призвал внести соответствующие изменения в законодательство.

Об этом Лубинец написал в Tekegram в пятницу, 15 ноября.

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Омбудсман отметил, что 18 мая 2024 вступил в силу Закон № 3633-ІХ, предусматривающий, что бывшие военнопленные имеют право быть уволены с военной службы, если они не выразили желания продолжать службу. Также они вправе не подлежать принудительной мобилизации.

В свою очередь гражданские мужчины, которые были незаконно лишены свободы Россией и тоже находились в тяжелых условиях и подвергались пыткам, подлежат мобилизации наравне с другими военнообязанными.

"Семья незаконно заключенных гражданских в результате агрессии против Украины и общественные организации обращаются к Офису Омбудсмана, поскольку в этом году участились случаи возвращения гражданских мужчин, которые сталкиваются с вопросом мобилизации", — отметил Лубинец.

Лубинец также обратил внимание, что международных стандартов, регулирующих права таких лиц, не существует, что существенно усложняет ситуацию. Украина впервые столкнулась с ситуацией, когда государство-агрессор в нарушение норм международного гуманитарного права задерживает гражданских лиц.

"Нашему государству самому приходится создавать правовые стандарты, которые будут примером для других стран", — подчеркнул омбудсман.

Лубинец обратился с соответствующими предложениями в профильные Комитеты Верховной Рады Украины. Его заверили, что предложения донесли до сведения народных депутатов Украины, обладающих правом законодательной инициативы.

Кроме того, данный вопрос обсуждается в рамках Рабочей группы по защите прав и свобод гражданских лиц.

"Пока отсутствует конкретная позиция от профильных Комитетов Верховной Рады Украины. Данная проблема требует огласки, ведь она до сих пор не решена", — резюмировал Лубинец.

Сообщение Дмитрия Лубинца. Фото: скриншот

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