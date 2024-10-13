Військовозобов'язаний звернувся до суду через заборону на виїзд за кордон

Будівля Івано-Франківського окружного адміністративного суду. Фото: adm.if.court.gov.ua

Львівські прикордонники не дозволили виїхати в Польщу чоловіку, який супроводжував людину з інвалідністю. Заборону від охоронців держрубежів військовозобов'язаний оскаржив у суді.

Про це йдеться у рішенні, яке Івано-Франківський окружний адміністративний суд ухвалив на початку жовтня.

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Деталі справи

Згідно із судовими матеріалами, у червні поточного року військовозобов'язаний житель Прикарпаття хотів перетнути кордон. Чоловік понад 20 років займається волонтерством спільно із громадською організацією "Біла тростина" та доглядає людину з інвалідністю першою групи. До Польщі він мав супроводити людину, що має інвалідість через захворювання зору, однак у пункті пропуску "Шегіні" прикордонники заборонили йому виїзд. Відмову на перетин кордону представники ДПСУ пояснили тим, що чоловік не пред'явив їм необхідні документи.

Через заборону виїжджати за межі України прикарпатець звернувся до суду.

Рішення суду

Суд встановив, що відмова на перетинання кордону України була необґрунтованою.

"Відповідачем не наведено законодавчо визначеної підстави для тимчасового обмеження позивачу права на виїзд з України, не зазначено документи, що підтверджують підставу для виїзду за кордон, які позивач не зміг надати на паспортний контроль", — йдеться в судовому рішенні.

Позов військовозобов'язаного задовольнили. Рішення прикордонників щодо заборони на виїзд за межі України наразі скасовано. Щоправда, вирок ще не набув законнох чинності. Упродовж 30 днів від дня проголошення судове рішення можна оскаржити, подавши апеляцію.

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