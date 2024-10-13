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Львовские пограничники не позволили мужчине выехать из Украины — что решил суд

13 октября 2024 01:32
Виктория Козырь - редактор
Военнообязанный обратился в суд из-за запрета на выезд за границу
Здание Ивано-Франковского окружного административного суда. Фото: adm.if.court.gov.ua
Виктория Козырь - редактор

Львовские пограничники не разрешили выехать в Польшу мужчине, сопровождавшему человека с инвалидностью. Запрет от охранников госрубежей военнообязанный обжаловал в суде.

Об этом говорится в решении, которое Ивано-Франковский окружной административный суд принял в начале октября.

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Детали дела

Согласно судебным материалам, в июне текущего года военнообязанный житель Прикарпатья хотел пересечь границу. Мужчина более 20 лет занимается волонтерством совместно с общественной организацией "Белая трость" и ухаживает за человеком с инвалидностью первой группы. В Польшу он должен был сопровождать человека, имеющего инвалидность по заболеванию зрения, однако в пункте пропуска "Шегини" пограничники запретили ему выезд. Отказ на пересечение границы представители ГПСУ объяснили тем, что мужчина не предъявил им необходимые документы.

Из-за запрета выезжать за пределы Украины прикарпатец обратился в суд.

Решение суда

Суд установил, что отказ на пересечение границы Украины был необоснованным.

"Ответчиком не приведены законодательно определенные основания для временного ограничения истцу права на выезд из Украины, не указаны документы, подтверждающие основание для выезда за границу, которые истец не смог предоставить на паспортный контроль", — говорится в судебном решении.

Иск военнообязанного удовлетворили. Решение пограничников касательно запрета на выезд за пределы Украины отменено. Правда, приговор еще не вступил в законную силу. В течение 30 дней со дня провозглашения судебное решение можно обжаловано, подав апелляцию.

Напомним, в Николаеве суд оправдал женщину, обвиняемую в распространении оскорбительных высказываний о ВСУ и поддержании российской агрессии. Несмотря на то, что во время обыска у фигурантки обнаружили флаг России и пророссийские ленты, суд решил, что состава преступления нет.

Также мы сообщали, что в Херсоне вынесли приговор женщине, которая подписалась на Telegram-канал депутата Госдумы РФ и распространяла там комментарии с информацией о местонахождении ВСУ. Женщине назначили наказание в виде 11 лет лишения свободы.

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