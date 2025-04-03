Працівник лісгоспу переправляв військовозобов'язаних до Білорусі — як його покарав суд

Будівля Овруцького районного суду Житомирської області. Фото: ov.zt.court.gov.ua

На Житомирщині працівник лісгоспу переправляв військовозобов'язаних за межі України. За чотири тисячі доларів він супроводжував чоловіків призовного віку до кордону з Білоруссю.

Про це йдеться у вироку, який Овруцький районний суд Житомирської області виніс 27 березня.

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Деталі справи

Згідно із судовими матеріалами, у січні поточного року до фігуранта звернувся чоловік, якого залучили до конфіденційної співпраці правоохоронці. Інший "клієнт" із ним зустрівся. Майстер лісу повідомив "охочому перетнути кордон", коли, де та яким чином можна перетнути державний кордон, який одяг і взуття краще обрати для "подорожі" та як діяти, якщо все піде не за планом. Організатора переправлення затримали за кілька хвилин після того, як він отримав від "клієнта" поліетиленовий згорток із фальшивими чотирма тисячами доларів.

Рішення суду

Порушник уклав із прокурором угоду про визнання винуватості. Раніше він не мав судитимостей, одружений і є батьком чотирьох дітей, зокрема двох малолітніх. Чоловіка засудили до чотирьох років позбавлення волі, однак упродовж 30 днів від дня проголошення вирок можна оскаржити.

Нагадаємо, на Закарпатті чоловік побив прикордонника. На такий вчинок він наважився, тому що хотів потрапити за межі України.

Також ми повідомляли, що у Волинській області судили прикордонницю. Жінка дозволила військовозобов'язаним чоловікам перетнути кордон.