Работник лесхоза переправлял военнообязанных в Беларусь — как его наказал суд

Здание Овручского районного суда Житомирской области. Фото: ov.zt.court.gov.ua

На Житомирщине работник лесхоза переправлял военнообязанных за пределы Украины. За четыре тысячи долларов он сопровождал мужчин призывного возраста до границы с Беларусью.

Об этом говорится в приговоре, который Овручский районный суд Житомирской области вынес 27 марта.

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Детали дела

Согласно судебным материалам, в январе текущего года к фигуранту обратился мужчина, которого привлекли к конфиденциальному сотрудничеству правоохранители. Другой "клиент" с ним встретился. Мастер леса сообщил "желающему пересечь границу", когда, где и каким образом можно пересечь государственную границу, какую одежду и обувь лучше выбрать для "путешествия" и как действовать, если все пойдет не по плану. Организатора переправки задержали через несколько минут после того, как он получил от "клиента" полиэтиленовый сверток с фальшивыми четырьмя тысячами долларов.

Решение суда

Нарушитель заключил с прокурором соглашение о признании виновности. Ранее он не имел судимостей, женат и является отцом четырех детей, в том числе двух малолетних. Мужчину приговорили к четырем годам лишения свободы, однако в течение 30 дней со дня провозглашения приговор можно обжаловать.

Напомним, на Закарпатье мужчина избил пограничника. На такой поступок он решился, потому что хотел попасть за пределы Украины.

Также мы сообщали, что в Волынской области судили пограничницу. Женщина позволила военнообязанным мужчинам пересечь границу.