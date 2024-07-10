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Медична освіта без досвіду роботи — чи мають такі жінки ставати на військовий облік

10 липня 2024 20:46
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Любомир Кучер
Редактор
Військовий облік жінок, чи грає роль досвід медичної роботи
Жінка-військовий медик. Фото: OBOZ
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор

Жінки, які мають медичну та фармацевтичну освіту, мають стати на військовий облік в особливий період. Це стосується навіть тих громадянок, які, отримавши освіту, не працювали за спеціальністю.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав юрист Сергій Богун.

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Жінки на військовому обліку

Частина українських жінок має стати на військовий облік так само, як і чоловіки.

Йдеться, зокрема, про громадянок України, які мають медичну чи фармацевтичну освіту.

Як стати на облік з-за кордону

Ця вимога стосується навіть тих жінок, які, отримавши відповідну освіту, не працювали за спеціальністю.

Оскільки частина таких українок зараз перебуває за кордоном, то вони можуть стати на облік, направивши відповідного листа (як звичайною поштою, так і електронною) на адресу територіального центру комплектування за місцем реєстрації в Україні.

Нагадаємо, що українські жінки, які мають медичну чи фармацевтичну спеціальність, мають обов’язково стати на військовий облік. 

Додамо, що в Україні найбільша кількість жінок у Збройних силах серед країн-членів НАТО.

Зокрема, зараз служать понад 67 тисяч жінок. 19 тисяч військових — цивільні співробітниці, інші проходили військову підготовку та мають звання.

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