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Медицинское образование без опыта работы — должны ли такие женщины становиться на военный учет

10 июля 2024 20:46
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор
Военный учет женщин, играет ли роль опыт медицинской работы
Женщина-военный медик. Фото: OBOZ
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор

Женщины, имеющие медицинское и фармацевтическое образование должны стать на военный учет в особый период. Это касается даже гражданок, которые, получив образование, не работали по специальности.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал юрист Сергей Богун.

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Часть украинских женщин должна стать на военный учет так же, как и мужчины.

Речь идет, в частности, о гражданках Украины, имеющих медицинское или фармацевтическое образование.

Как стать на учет из-за границы

Это требование касается даже женщин, которые, получив соответствующее образование, не работали по специальности.

Поскольку часть таких украинок сейчас находится за границей, они могут стать на учет, направив соответствующее письмо (как обычной почтой, так и электронной) в адрес территориального центра комплектования по месту регистрации в Украине.

Напомним, что украинские женщины, имеющие медицинскую или фармацевтическую специальность, обязательно должны стать на военный учет.

В Украине наибольшее количество женщин в Вооруженных силах среди стран-членов НАТО.

В частности, сейчас служат более 67 тысяч женщин. 19 тысяч военных — гражданские сотрудницы, другие проходили военную подготовку и имеют звание.

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