Мера Дрогобича оштрафували за порушення мобілізаційних заходів

Мер Дрогобича Тарас Кучма. Фото: Дрогобицька міська рада

Міського голову Дрогобича Тараса Кучму оштрафували на 34 тисячі гривень, бо він нібито невиконання мобілізаційних заходів. Це рішення ухвалив місцевий територіальний центр комплектування (ТЦК).

Таку інформацію підтвердив сам Тарас Кучма у коментарі для ТСН.ua.

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Кучма пояснив, що згідно з постановою уряду, відповідальність за мобілізаційні процеси покладено на органи місцевого самоврядування. Водночас він зазначив, що існує низка проблем, які ускладнюють виконання цих заходів.

"Є постанова уряду про те, що відповідальність за мобілізаційні процеси лежить на органах місцевого самоврядування. Але я говорив, говорив і віцепрем’єру про те, що немає бази даних. Може, в нас мобілізаційний процес уже вичерпався. Всіх, кого могли забрати — забрали. Решта або ховаються, або проживають не за адресою, або за кордоном", — зазначив Кучма.

Також Кучма обурився через позицію районних адміністрацій, які, за його словами, обмежуються лише цифрами. Він підкреслив, що місцеві органи не мають достатніх ресурсів для виконання мобілізаційних завдань на належному рівні.

"У мене викликає хвилю емоцій те, що ми повинні кожного дня доставляти людей. І яким чином я можу доставляти? Мене обурює позиція районних адміністрацій. А яку відповідальність вони несуть? Просто цифри пишуть?" — поділився Кучма.

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Тарас Кучма додав, що на нього вже було складено лист до поліції з вимогою доставити його до ТЦК. Оштрафованими виявилися не лише Кучма, але й мери Трускавця та Борислава. Тарас Кучма заявив, що буде оскаржувати це рішення в суді, адже вважає такі дії необґрунтованими.

"Оштрафували не тільки мене, а й мера Трускавця, Борислава та інших. Мене вирішили ще й доставляти силою, але не доставляли, написали листа в поліцію про те, що треба доставити. Абсурд повний. Напевно, не з тієї ноги встали", — сказав Кучма.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Денис Шмигаль оголосив про запуск електронної черги на ВЛК.

Тим часом військовий заявив, що в Україні всі мають мобілізуватися та виконувати роботу в ЗСУ у межах своїх можливостей.