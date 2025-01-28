Мэра Дрогобыча оштрафовали за нарушение мобилизационных мероприятий

Мэр Дрогобыча Тарас Кучма. Фото: Дрогобычский городской совет

Городского голову Дрогобыча Тараса Кучму оштрафовали на 34 тысячи гривен, потому что он якобы невыполнение мобилизационных мероприятий. Это решение принял местный территориальный центр комплектования (ТЦК).

Такую информацию подтвердил сам Тарас Кучма в комментарии для ТСН.ua.

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Кучма пояснил, что согласно постановлению правительства, ответственность за мобилизационные процессы возложена на органы местного самоуправления. В то же время он отметил, что существует ряд проблем, которые затрудняют выполнение этих мероприятий.

"Есть постановление правительства о том, что ответственность за мобилизационные процессы лежит на органах местного самоуправления. Но я говорил, говорил и вице-премьеру о том, что нет базы данных. Может, у нас мобилизационный процесс уже исчерпался. Всех, кого могли забрать — забрали. Остальные либо скрываются, либо проживают не по адресу, либо за границей", — отметил Кучма.

Также Кучма возмутился из-за позиции районных администраций, которые, по его словам, ограничиваются лишь цифрами. Он подчеркнул, что местные органы не имеют достаточных ресурсов для выполнения мобилизационных задач на должном уровне.

"У меня вызывает волну эмоций то, что мы должны каждый день доставлять людей. И каким образом я могу доставлять? Меня возмущает позиция районных администраций. А какую ответственность они несут? Просто цифры пишут?" — поделился Кучма.

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Тарас Кучма добавил, что на него уже было составлено письмо в полицию с требованием доставить его в ТЦК. Оштрафованными оказались не только Кучма, но и мэры Трускавца и Борислава. Тарас Кучма заявил, что будет обжаловать это решение в суде, ведь считает такие действия необоснованными.

"Оштрафовали не только меня, но и мэра Трускавца, Борислава и других. Меня решили еще и доставлять силой, но не доставляли, написали письмо в полицию о том, что надо доставить. Абсурд полный. Наверное, не с той ноги встали", — сказал Кучма.

Напомним, премьер-министр Денис Шмыгаль объявил о запуске электронной очереди на ВВК.

Тем временем военный заявил, что в Украине все должны мобилизоваться и выполнять работу в ВСУ в пределах своих возможностей.