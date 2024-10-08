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Мешканець Рівненщини ухилявся від військового обліку — як його покарав суд

8 жовтня 2024 07:21
Ткач Едуард - редактор
Ткач Едуард
редактор
Суд покарав жителя Рівненської області, який ухилявся від військового обліку
Засідання суду. Ілюстративне фото: Господарський суд Одеської області
Ткач Едуард - редактор
Ткач Едуард
редактор

У Рівненській області чоловік ухилявся від військового обліку під час мобілізації. Зокрема, мешканець проігнорував вручену йому повістку до ТЦК та не оновив дані, за що суд призначив йому штраф.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

У матеріалах справи зазначено, що мешканець Рівненської області Олександр К. 16 липня отримав за місцем проживання повістку з вимогою з'явитися наступного дня до територіального центру комплектування (ТЦК) для уточнення даних військового обліку. Проте у зазначений день та час чоловік не прийшов, що стало підставою для порушення проти нього кримінальної справи за ухилення від військового обліку.

Рішення суду

Під час судового засідання чоловік визнав свою провину та просив не застосовувати до нього суворих заходів покарання. Суддя Дубровицького районного суду Рівненської області Андрій Тарасюк вивчив усі надані матеріали справи і взяв до уваги характеристики обвинуваченого, зокрема той факт, що він раніше не притягувався до кримінальної відповідальності. Внаслідок чого суд ухвалив рішення про накладення на нього штрафу в розмірі 5100 гривень. Вирок ще може бути оскаржений.

Нагадаємо, що у Миколаєві чоловік проігнорував бойову повістку від ТЦК та написав заяву про відмову від мобілізації через небажання воювати. За це суд позбавив його волі на три роки.

Також ми писали, що житель Івано-Франківської області після проходження ВЛК не з`явився за бойовою повісткою. У суді обвинувачений пояснив, що сповідує віру Євангельських християн баптистів і не бажає захищати Україну зі зброєю в руках. Як наслідок, його теж посадили за ґрати.

суд Рівненська область мобілізація повістки ТЦК та СП судові рішення

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