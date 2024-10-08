Суд наказал жителя Ровенской области, который уклонялся от военного учета

Заседание суда. Иллюстративное фото: Хозяйственный суд Одесской области

В Ровенской области мужчина уклонялся от военного учета во время мобилизации. В частности, житель проигнорировал врученную ему повестку в ТЦК и не обновил данные, за что суд назначил ему штраф.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

В материалах дела указано, что житель Ровенской области Александр К. 16 июля получил по месту жительства повестку с требованием явиться на следующий день в территориальный центр комплектования (ТЦК) для уточнения данных военного учета. Однако в указанный день и время мужчина не пришел, что явилось основанием для возбуждения против него уголовного дела за уклонение от военного учета.

Решение суда

Во время судебного заседания мужчина признал свою вину и просил не применять к нему строгие меры наказания. Судья Дубровицкого районного суда Ровенской области Андрей Тарасюк изучил все предоставленные материалы дела и принял во внимание характеристики обвиняемого, в том числе тот факт, что он ранее не привлекался к уголовной ответственности. В результате суд вынес решение о наложении на него штрафа в размере 5100 гривен. Приговор еще не может быть обжалован.

Напомним, в Николаеве мужчина проигнорировал боевую повестку от ТЦК и написал заявление об отказе от мобилизации из-за нежелания воевать. За это суд лишил его свободы на три года.

Также мы писали, что житель Ивано-Франковской области после прохождения ВЛК не явился по боевой повестке. В суде обвиняемый объяснил, что исповедует веру евангельских христиан баптистов и не желает защищать Украину с оружием в руках. Как следствие, его тоже посадили в тюрьму.