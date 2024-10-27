Закарпатський ухилянт отримав вирок суду

Судове засідання. Ілюстраційне фото: УНІАН

В Закарпатській області суд визнав винним місцевого жителя, який ВЛК, але потім не з'явився до ТЦК. Обвинувачений пояснив, що не пам'ятає, як отримав повістку.

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Деталі справи

На суді з'ясувалось, що мешканець Іршавського району за результатами проходження військово-лікарської комісії (ВЛК) був визнаний придатним, отримав повістку для вибуття на військову службу, але не з'явився у призначений час. Таким чином він ухилився від призову на військову службу під час мобілізації та залишився вдома.

Допитаний на судовому засіданні обвинувачений свою вину визнав. Суду він пояснив, що не пам'ятає як йому було вручено повістку про необхідність з`явитися до територіального центру, а працівниками центру не було йому вказано на дату обов'язкової явки. Вину визнав, розкаюється, має на утриманні неповнолітню дитину.

Що вирішив суд

Враховуючи всі обставини справи, суд вирішив, що виправлення і перевиховання ухилянта можливе без ізоляції його від суспільства. Суд призначити йому покарання три роки позбавлення волі з іспитовим строком два роки.

Нагадаємо, у Львові чоловік відмовився від отримання повістки. Внаслідок цього відбулося судове засідання.

Також житель селища Романова в Житомирській області отримав повістку, але не з'явився до ТЦК. За ухилення від військового призову його було притягнуто до кримінальної відповідальності.