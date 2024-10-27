Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Мобилизация arrow Житель Закарпатья стал уклонистом — какое получил наказание arrow

Житель Закарпатья стал уклонистом — какое получил наказание

27 октября 2024 07:21
Виктория Козырь - редактор
Закарпатский уклонист получил приговор суда
Судебное заседание. Иллюстрационное фото: УНИАН
Виктория Козырь - редактор

В Закарпатской области суд признал виновным местного жителя, который прошел ВВК, но потом не явился в ТЦК. Обвиняемый объяснил, что не помнит, как получил повестку.

Об этом говорится на портале Опендатабот.

Читайте также:

Детали дела

На суде выяснилось, что житель Иршавского района по результатам прохождения военно-врачебной комиссии (ВВК) был признан годным, получил повестку для прибытия на военную службу, но не явился в назначенное время. Таким образом, он уклонился от призыва на военную службу во время мобилизации и остался дома.

Допрошенный на судебном заседании обвиняемый вину признал. Суду он пояснил, что не помнит, как ему была вручена повестка о необходимости явиться в территориальный центр, а работниками центра не было ему указана дата обязательной явки. Вину признал, раскаивается, имеет на иждивении несовершеннолетнего ребенка.

Что решил суд

Учитывая все обстоятельства дела, суд решил, что исправление и перевоспитание уклониста возможно без изоляции его от общества. Суд назначил ему наказание три года лишения свободы с испытательным сроком в два года.

Напомним, во Львове мужчина отказался от получения повестки. В результате состоялось судебное заседание.

Также житель поселка Романова в Житомирской области получил повестку, но не явился в ТЦК. За уклонение от военного призыва он был привлечен к уголовной ответственности.

суд судебные решения ТЦК и СП уклонисты Закарпатье война в Украине

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

09:44 После удара Израиля разрушено производство ракет в Иране, — Axios

09:35 На Сумщине ГСЧС трижды ликвидировала пожары после ударов России

09:30 Исключенные из учета мужчины должны явиться в ТЦК — причина

09:20 В Генштабе заявили о сложной ситуации на направлениях фронта

09:20 Пробки и очереди на трассе Одесса-Рени — ситуация усложняется

Как экономить свет — сколько энергии потребляют электроприборы - 80x80

Как экономить свет — сколько энергии потребляют электроприборы

09:13 В Грузии прошли выборы в парламент — кто победил

08:40 Садовый анонсировал ярмарку ветеранского бизнеса во Львове

08:31 Зарплаты украинских послов — кто стал лидером рейтинга

08:02 В Украине мобилизовали учителя и аспиранта — решение суда

07:55 Россия ударила по энергетическим объектам на Сумщине

09:44 После удара Израиля разрушено производство ракет в Иране, — Axios

09:35 На Сумщине ГСЧС трижды ликвидировала пожары после ударов России

09:30 Исключенные из учета мужчины должны явиться в ТЦК — причина

09:20 В Генштабе заявили о сложной ситуации на направлениях фронта

09:20 Пробки и очереди на трассе Одесса-Рени — ситуация усложняется

Как экономить свет — сколько энергии потребляют электроприборы - 80x80

Как экономить свет — сколько энергии потребляют электроприборы

09:13 В Грузии прошли выборы в парламент — кто победил

08:40 Садовый анонсировал ярмарку ветеранского бизнеса во Львове

08:31 Зарплаты украинских послов — кто стал лидером рейтинга

08:02 В Украине мобилизовали учителя и аспиранта — решение суда

07:55 Россия ударила по энергетическим объектам на Сумщине

17:44 Космически дорогие овощи — что в Одессе думают о цене картофеля

14:45 Как экономить свет — сколько энергии потребляют электроприборы

Новость с видео

06:27 Советуют покупать генераторы и топливо — к чему готовится зимой

24 октября 2024

19:34 Бесплатная медицина для военных и их семей — проект в Одессе

Новость с видео

06:16 Возвращение к ядерному статусу — может ли Украина создать свое оружие

23 октября 2024

21:13 Выборы в Молдове и их последствия для Украины — что беспокоит одесситов

06:40 Цены за 1 кг чермета в конце октября — сколько стоит металлолом в Украине

06:30 В Украине продолжают расти цены на подсолнечник — сколько стоят зерновые в октябре

22 октября 2024

18:22 Есть вкусно и полезно — реформа питания в школах Одесчины

06:40 В Украине растут цены на золото — цена драгоценных металлов в октябре

Text

20:40 Нардеп прокомментировала интенсивность украинского ОПК

Text

17:55 Деревянко назвала самую главную проблему бизнеса — это не война

Text

13:23 Попенко назвал области, которые под угрозой полного блэкаута

25 октября 2024
Text

21:07 Нардеп назвал, из-за чего в Украине повысится показатель ВВП

Text

19:46 Эксперт заявил о критической нехватке специалистов-коммунальщиков

Text

17:56 Сырский раскрыл правду о боях в Курской области — эфир Вечір.LIVE

Text

16:57 Нардеп резко высказался относительно реформы МСЭК

Text

13:59 Кремень объяснил, какие штрафы ждут нарушителей языкового закона

Как экономить свет — сколько энергии потребляют электроприборы - 80x80

Как экономить свет — сколько энергии потребляют электроприборы

Text

13:20 Зеленский сделал резкое заявление об ООН — эфир День.LIVE

Text

13:01 Кремень объяснил, как будут наказывать нарушителей закона о языке

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

15:54 Прокурор Днепропетровщины оформил инвалидность в 46 лет — его состояние выросло

21 октября 2024

20:00 На чем правильно жарить яйца, чтобы не навредить здоровью

24 октября 2024
Новость с видео

08:30 Кого из мужчин не имеют права мобилизовать принудительно — объясняют юристы

21 октября 2024

08:00 Украинцам выплатят по 10,8 тыс. грн в октябре — детали

14 октября 2024

19:10 Нардеп назвал количество украинцев, до сих пор не обновивших свои данные в ТЦК

15 октября 2024

07:21 ВВК сочла призывника годным, но суд не согласился — в чем причина

19 октября 2024

06:25Повестку не дают, а грузят в бусик — что делать с таким поведением ТЦК

17 октября 2024

05:19 Змея вознаградит сильных и мудрых — что принесет 2025 год всем знакам Зодиака

24 октября 2024

10:37 Зарплаты в ВСУ с 1 ноября — известно, какие суммы получат бойцы

18 октября 2024
Новость с фото

22:33 Чем подкормить цветок рождественник в ноябре, чтобы он расцвел в декабре