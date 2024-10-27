Закарпатский уклонист получил приговор суда

Судебное заседание. Иллюстрационное фото: УНИАН

В Закарпатской области суд признал виновным местного жителя, который прошел ВВК, но потом не явился в ТЦК. Обвиняемый объяснил, что не помнит, как получил повестку.

Об этом говорится на портале Опендатабот.

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Детали дела

На суде выяснилось, что житель Иршавского района по результатам прохождения военно-врачебной комиссии (ВВК) был признан годным, получил повестку для прибытия на военную службу, но не явился в назначенное время. Таким образом, он уклонился от призыва на военную службу во время мобилизации и остался дома.

Допрошенный на судебном заседании обвиняемый вину признал. Суду он пояснил, что не помнит, как ему была вручена повестка о необходимости явиться в территориальный центр, а работниками центра не было ему указана дата обязательной явки. Вину признал, раскаивается, имеет на иждивении несовершеннолетнего ребенка.

Что решил суд

Учитывая все обстоятельства дела, суд решил, что исправление и перевоспитание уклониста возможно без изоляции его от общества. Суд назначил ему наказание три года лишения свободы с испытательным сроком в два года.

Напомним, во Львове мужчина отказался от получения повестки. В результате состоялось судебное заседание.

Также житель поселка Романова в Житомирской области получил повестку, но не явился в ТЦК. За уклонение от военного призыва он был привлечен к уголовной ответственности.