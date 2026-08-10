Мільйон за контракт: чому молоді бійці інколи отримують відмови

Військовослужбовець ЗСУ та оформлення рапортів. Фото: Сухопутні війська ЗСУ, Міноборони України, колаж Новини.LIVE

Світлана Красноштан Редактор

Підписання контракту із Збройними силами України у віці до 25 років не є безумовною гарантією отримання обіцяної урядом виплати в 1 мільйон гривень. Навіть служба на посаді оператора безпілотників залишить військового без фінансової винагороди, якщо замість спеціальної цільової угоди він оформив звичайний трирічний документ після середини лютого 2025 року.

Такий нюанс роз'яснив юрист Юрій Айвазян, передає Новини.LIVE.

Чому молоді бійці на контракті не мають гарантій на отримання 1 млн гривень

Сам по собі молодий вік військовослужбовця та його робота в ЗСУ за контрактом ще не створюють автоматичного права на отримання 1 мільйона гривень від держави.

Головним критерієм для нарахування коштів є юридична специфіка підписаного документа. Звичайний контракт на три роки, оформлений, до прикладу, у квітні 2025 року, виключає можливість участі у фінансовій ініціативі.

Юрист пояснив, що урядова програма, затверджена постановою Кабінету Міністрів України № 153 від 11 лютого 2025 року, розрахована виключно на спеціальні угоди формату "Контракт 18–24".

Законодавство чітко розмежовує дві категорії військових, які можуть претендувати на велику виплату. До першої належать особи, що підписали спеціальний річний договір "18–24" на визначених бойових посадах. Друга категорія стосується операторів БпЛА, які взяли на себе зобов'язання сукупно провести у бойових діях щонайменше 12 місяців, уклавши спецконтракт на два роки за напрямком "18–24: дрони".

Важливим нюансом є те, що дворічні угоди для операторів безпілотників з'явилися лише після ухвалення постанови уряду № 942 від 30 липня 2025 року. Відповідно, особи, які стали до лав ЗСУ навесні того ж року, фізично не могли підписати такий документ.

"За наведеними Вами обставинами права на виплату 1 000 000 грн за програмою "Контракт 18–24" Ви, найімовірніше, не маєте", — пояснює юрист Юрій Айвазян.

Правознавець зазначає, що квітневі призовники 2025 року також не підпадають під ретроспективну дію закону. Виплата мільйона дійсно поширюється на бійців до 25 років, які вступили на службу в період із 24 лютого 2022 року до 13 лютого 2025 року (дати набрання чинності постановою № 153), за умови їхньої відповідної участі у бойових діях.

Оскільки весняні контракти укладалися вже після встановленого дедлайну, ця норма на них не діє. Змінити фінансові перспективи військового може виключно наявність прямого посилання на постанову № 153 чи умови експериментального проєкту безпосередньо в тексті його контракту, додатковій угоді або в наказі про прийняття.

Окремо юрист додав, що сьогодні суди захищають переважно тих бійців, які підпадають під спеціальний ретроспективний пункт 4 урядової постанови № 153. Яскравим прикладом є справа №260/3907/25, де військовий підписав звичайний трирічний контракт ще у грудні 2022 року, брав участь у боях та зазнав поранення. Закарпатський окружний адміністративний суд постановив виплатити йому 1 мільйон гривень. Це рішення набуло законної сили 16 грудня 2025 року після закриття апеляційного провадження. Подібне рішення ухвалили і у справі №200/3798/25: позов юнака, який у 21 рік підписав договір у січні 2023 року та відвоював 442 дні, був повністю задоволений.

Натомість практика щодо пізніших договорів є невтішною для військових. У справі №280/1163/26 суд відмовив позивачу, який під час дії воєнного стану оформив новий трирічний контракт. Для осіб, які вступали на службу після 13 лютого 2025 року, виплата передбачалася виключно за умови укладення спеціального контракту в межах проєкту, а не звичайного довгострокового договору.

Як повідомляли раніше Новини.LIVE, протягом серпня поточного року порядок отримання мобілізаційної відстрочки не зазнав жодних коригувань: гарантовану броню надають виключно кадрам підприємств, які мають офіційний статус стратегічно важливих для економічної сфери чи оборонного комплексу. При цьому оформленням усієї документації та безпосереднім поданням списків займаються виключно наймачі, а не самі особи.

Тим часом у державі триває призов військовозобов'язаних вікової категорії від 25 до 59 років, хоча чинні норми закону залишають законну можливість уникнути мобілізації для певних груп населення. Наприклад на відстрочку дають право студентам денної форми, які здобувають свій освітній рівень уперше.