Відмова Міноборони у виплаті 15 млн грн за загиблого: причини та рішення

Виплати загиблим родинам бійців ЗСУ. Фото: колаж Новини.LIVE

Родини загиблих українських військових масово отримують відмови від Міністерства оборони у виплаті 15 мільйонів гривень компенсації. Експерти у сфері військової юстиції фіксують три найпоширеніші причини блокування коштів: виявлення алкоголю в крові, смерть через хворобу та статус самовільного залишення частини, проте більшість таких рішень держава ухвалює з грубим порушенням законодавства і їх можна успішно скасувати в суді.

На цьому наголосив юрист Євген Филипець, передає Новини.LIVE.

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Які обставини смерті стають причиною відмови у виплаті 15 млн гривень сім'ям військовим

Процес отримання грошової компенсації за загиблого військовослужбовця все частіше перетворюється для українських сімей на тривалу судову тяганину. Міністерство оборони блокує виплату як 15 мільйонів гривень за 168-ю постановою Кабміну, так і 1,5 мільйона державної страховки за 975-ю постановою, спираючись на формальні обставини смерті.

Адвокат і кандидат юридичних наук Євген Филипець стверджує, що держава найчастіше відмовляє родинам через три специфічні підстави: наявність алкоголю в крові бійця, перебування його у статусі самовільного залишення військової частини (СЗЧ) та формулювання про смерть від захворювання, а не від бойового поранення.

Відмова у виплатах за смерть бійця через алкоголь

Найбільш розповсюдженою причиною для відмови є алкоголь. Часто буває так, що після отримання лікарського свідоцтва родина збирає всі необхідні документи, але згодом експертиза показує наявність проміле у крові загиблого. Позиція оборонного відомства у таких ситуаціях безапеляційна, мовляв, якщо виявлено алкоголь, виплата родині скасовується повністю.

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Проте адвокат наголошує, що такий підхід суперечить самій правовій логіці, адже суди сьогодні вимагають доведення чіткого причинового зв'язку між сп'янінням та фактом смерті.

"Давайте відверто, якщо відбувся приліт на позицію, чи на позиції загинув військовослужбовець, то значення не має глобального нічого факт наявності алкоголю в крові", — пояснює юрист.

За його словами, відсутність прямого зв'язку між алкоголем і загибеллю дозволяє успішно оскаржувати такі відмови в судах, завдяки чому родини вже почали отримувати законні кошти.

Відмова у виплатах за смерть воїна через СЗЧ

Друга суттєва проблема стосується бійців, яким приписують статус СЗЧ. Міністерство оборони категорично відмовляє у компенсації, якщо на момент смерті людина вважалася такою, що самовільно залишила частину або місце лікування, навіть якщо смерть настала просто вдома під час служби.

Однак закон чітко визначає, що виплата забороняється виключно тоді, коли дії загиблого були прямо пов'язані з учиненням кримінального правопорушення.

Юридичний нюанс полягає в тому, що звичайного наказу командира частини про СЗЧ недостатньо для визнання провини.

В даному випадку критично потрібен офіційний вирок суду або хоча б постанова в адміністративній справі. Без цих документів особа де-юре вважається такою, що не вчиняла злочину.

Не виплатили 15 млн гривень через смерть за природніх причин

Третій бар'єр виникає тоді, коли військовий помирає просто на передовій від раптового погіршення здоров'я. Наприклад, боєць перебуває на спостережному пункті на першій лінії зіткнення і раптово помирає, а в документах причиною записують "серцеву недостатність".

Позиція держави тут також дуже жорстка, що захворювання не дорівнює загибелі, тому 15 мільйонів родині не належать. Нещодавно Верховний суд України навіть змінив свою попередню практику, постановивши, що смерть від хвороби не може прирівнюватися до загибелі від поранення, яке передбачає виплату за 168-ю постановою.

Утім, судді зауважили, що ця позиція не є остаточною для всіх справ і кожну ситуацію треба розглядати індивідуально, адже раптовий серцевий напад в окопі міг бути спровокований саме бойовими обставинами. Тому шанс довести статус загибелі є, але він вимагає грамотної побудови лінії захисту та збору потужної доказової бази ще на первинному етапі розгляду справи.

Новини.LIVE повідомляли, що українські захисники та ветерани мають право на отримання державної допомоги, який далеко не обмежується стандартним грошовим забезпеченням чи преміями за службу. Держава гарантує армійцям покриття витрат на житло, безкоштовні медичні послуги з реабілітацією, суттєві знижки на комуналку та право безоплатно користуватися громадським транспортом.

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