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Главная Мобилизация Минобороны не выплачивает 15 миллионов за погибших: три причины

Минобороны не выплачивает 15 миллионов за погибших: три причины

Ua ru
9 сентября 2026 12:20
Отказ Минобороны выплатить 15 млн грн в связи с гибелью военнослужащего: причины и решение
Выплаты семьям погибших бойцов ВСУ. Фото: коллаж Новини.LIVE

Семьи погибших украинских военнослужащих массово получают отказы от Министерства обороны в выплате 15 миллионов гривен компенсации. Эксперты в области военной юстиции выделяют три наиболее распространенные причины блокирования средств: обнаружение алкоголя в крови, смерть по болезни и статус самовольного оставления части, однако большинство таких решений государство принимает с грубым нарушением законодательства, и их можно успешно отменить в суде.

Об этом заявил юрист Евгений Филипец, передает Новини.LIVE.

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Какие обстоятельства смерти становятся причиной отказа в выплате 15 млн гривен семьям военнослужащих

Процесс получения денежной компенсации за погибшего военнослужащего всё чаще превращается для украинских семей в длительную судебную тяжбу. Министерство обороны блокирует выплату как 15 миллионов гривен в соответствии спостановлением Кабмина № 168, так и 1,5 миллиона гривен государственной страховки в соответствии с постановлением № 975, ссылаясь на формальные обстоятельства смерти.

Адвокат и кандидат юридических наук Евгений Филипец утверждает, что государство чаще всего отказывает семьям по трем конкретным основаниям: наличие алкоголя в крови бойца, его пребывание в статусе самовольного оставления воинской части (СОЧ) и формулировка о смерти от заболевания, а не от боевого ранения.

Отказ в выплатах в связи со смертью бойца из-за алкоголя

Наиболее распространенной причиной для отказа является алкоголь. Часто бывает так, что после получения медицинского заключения семья собирает все необходимые документы, но впоследствии экспертиза показывает наличие промилле в крови погибшего. Позиция оборонного ведомства в таких ситуациях безапелляционна: мол, если обнаружен алкоголь, выплата семье отменяется полностью.

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Однако адвокат подчеркивает, что такой подход противоречит самой правовой логике, ведь суды сегодня требуют доказательства четкой причинно-следственной связи между опьянением и фактом смерти.

"Давайте откровенно: если произошло попадание в зону боевых действий или военнослужащий погиб на позиции, то факт наличия алкоголя в крови не имеет никакого глобального значения", — объясняет юрист.

По его словам, отсутствие прямой связи между алкоголем и гибелью позволяет успешно обжаловать такие отказы в судах, благодаря чему семьи уже начали получать законные выплаты.

Отказ в выплатах за смерть воина из-за СЗЧ

Вторая существенная проблема касается бойцов, которым присваивают статус самовольно покинувшего часть. Министерство обороны категорически отказывает в компенсации, если на момент смерти человек считался самовольно покинувшим часть или место лечения, даже если смерть наступила просто дома во время службы.

Однако закон четко определяет, что выплата запрещается исключительно в том случае, если действия погибшего были напрямую связаны с совершением уголовного преступления.

Юридический нюанс заключается в том, что обычного приказа командира части о самовольном оставлении части недостаточно для признания вины.

В данном случае крайне необходим официальный приговор суда или хотя бы постановление по административному делу. Без этих документов лицо де-юре считается не совершившим преступления.

Не выплатили 15 млн гривен из-за смерти от естественных причин

Третье препятствие возникает тогда, когда военный умирает прямо на передовой от внезапного ухудшения здоровья. Например, боец находится на наблюдательном пункте на первой линии соприкосновения и внезапно умирает, а в документах в качестве причины указывают «сердечную недостаточность».

Позиция государства здесь также очень жесткая: заболевание не приравнивается к гибели, поэтому 15 миллионов семье не полагаются. Недавно Верховный суд Украины даже изменил свою прежнюю практику, постановив, что смерть от болезни не может приравниваться к гибели от ранения, которая предусматривает выплату согласно постановлению № 168.

Впрочем, судьи отметили, что эта позиция не является окончательной для всех дел и каждую ситуацию нужно рассматривать индивидуально, ведь внезапный сердечный приступ в окопе мог быть спровоцирован именно боевыми обстоятельствами. Поэтому шанс доказать статус гибели есть, но он требует грамотного построения линии защиты и сбора весомой доказательной базы еще на первоначальном этапе рассмотрения дела.

Новини.LIVE сообщали, что украинские защитники и ветераны имеют право на получение государственной помощи, которая далеко не ограничивается стандартным денежным обеспечением или премиями за службу. Государство гарантирует военнослужащим покрытие расходов на жилье, бесплатные медицинские услуги с реабилитацией, существенные скидки на коммунальные услуги и право бесплатно пользоваться общественным транспортом.

В Минобороны Украины также поясняли, что зарплаты в армии сейчас начисляются по нескольким критериям. Так, чем выше звание, должность и чем больше опыта, тем солиднее сумма. Важную роль играет и то, где именно служит человек.

Минобороны выплаты смерть компенсация соцвыплаты
Светлана Красноштан - Редактор
Автор:
Светлана Красноштан

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