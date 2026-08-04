Міноборони пояснило, як служба впливає на відстрочку за новими контрактами

Боєць ЗСУ на позиції. Фото: УНІАН. Колаж: Новини.LIVE

Любомир Кучер редактор, юрист

Міністерство оборони України роз’яснило додаткові умови нових мотиваційних контрактів для військовослужбовців, які проходять службу з початку повномасштабної війни або вступили до військ раніше. Попередній термін служби не зараховується до терміну нового контракту, проте враховується при визначенні тривалості відстрочки після звільнення. Система передбачає фіксовані терміни служби та гарантоване право на звільнення після завершення контракту.

Розмір додаткової відстрочки залежить від стажу та виконання бойових завдань, повідомляють Новини.LIVE з посиланням на Міноборони України.

Як розраховується відстрочка після контракту

У відомстві пояснили, що базова відстрочка після завершення нового контракту становить шість місяців. Додатково до неї можуть нараховуватися місяці відстрочки за участь у бойових діях та за роки військової служби, включаючи службу з 2022 року, а в окремих випадках — і до початку повномасштабної війни.

При цьому для військовослужбовців, які уклали нові піхотно-штурмові, бойові або базові контракти, діють різні правила розрахунку додаткового періоду відстрочки.

Міноборони також навело приклади для різних категорій військовослужбовців, включаючи мобілізованих, контрактників, офіцерів та військових, які отримали поранення під час дії нового контракту. У міністерстві наголосили, що в разі переведення на іншу посаду після лікування укладати новий контракт не потрібно — для отримання права на звільнення та відстрочку достатньо дослужити термін, що залишився за чинною угодою.

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