Міноборони пояснило, які документи має оформити військовий після поранення
Міністерство оборони України нагадало військовослужбовцям про документи, які необхідно оформити після отримання поранення. Ці папери використовуються для підтвердження обставин травми, проходження військово-лікарської експертизи, отримання виплат та оформлення відповідних статусів. У відомстві наголосили, що правильність і повнота документів можуть істотно вплинути на подальші рішення медичних і соціальних комісій.
Особливу увагу рекомендується приділяти збереженню всієї медичної документації на кожному етапі лікування, повідомляють Новини.LIVE з посиланням на Міністерство Оборони України.
Які документи вважаються ключовими
У Міноборони зазначили, що одним з основних документів є первинна медична картка, яка оформлюється на догоспітальному етапі і підтверджує факт надання допомоги після поранення. Також важливе значення має виписка з медичної карти стаціонарного або амбулаторного хворого, де мають бути зазначені всі встановлені діагнози, характер ушкоджень і терміни лікування. Військовослужбовцям рекомендують уважно перевіряти відомості про дату отримання поранення та зафіксовані ушкодження, оскільки ці дані використовуються під час подальших експертиз.
Окремо відомство нагадало про необхідність оформлення довідки про обставини травми та довідки про безпосередню участь у заходах із захисту України. Перший документ потрібен для встановлення причинного зв'язку поранення і призначення низки виплат, включно з допомогою в разі інвалідності. Другий необхідний для отримання статусу учасника бойових дій і розгляду окремих питань військово-лікарської експертизи. У разі бездіяльності командування військовослужбовець має право самостійно ініціювати оформлення необхідних документів у встановленому порядку.
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