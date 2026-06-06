Міноборони пояснило, які документи має оформити військовий після поранення

Військовослужбовець на тренуванні. Фото: УНІАН

Міністерство оборони України нагадало військовослужбовцям про документи, які необхідно оформити після отримання поранення. Ці папери використовуються для підтвердження обставин травми, проходження військово-лікарської експертизи, отримання виплат та оформлення відповідних статусів. У відомстві наголосили, що правильність і повнота документів можуть істотно вплинути на подальші рішення медичних і соціальних комісій.

Особливу увагу рекомендується приділяти збереженню всієї медичної документації на кожному етапі лікування, повідомляють Новини.LIVE з посиланням на Міністерство Оборони України.

Які документи вважаються ключовими

У Міноборони зазначили, що одним з основних документів є первинна медична картка, яка оформлюється на догоспітальному етапі і підтверджує факт надання допомоги після поранення. Також важливе значення має виписка з медичної карти стаціонарного або амбулаторного хворого, де мають бути зазначені всі встановлені діагнози, характер ушкоджень і терміни лікування. Військовослужбовцям рекомендують уважно перевіряти відомості про дату отримання поранення та зафіксовані ушкодження, оскільки ці дані використовуються під час подальших експертиз.

Пам'ятка про обставини травми. Фото: скриншот Міноборони України

Окремо відомство нагадало про необхідність оформлення довідки про обставини травми та довідки про безпосередню участь у заходах із захисту України. Перший документ потрібен для встановлення причинного зв'язку поранення і призначення низки виплат, включно з допомогою в разі інвалідності. Другий необхідний для отримання статусу учасника бойових дій і розгляду окремих питань військово-лікарської експертизи. У разі бездіяльності командування військовослужбовець має право самостійно ініціювати оформлення необхідних документів у встановленому порядку.

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