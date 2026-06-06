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Главная Мобилизация Минобороны объяснило, какие документы должен оформить военный после ранения

Минобороны объяснило, какие документы должен оформить военный после ранения

Ua ru
Дата публикации 6 июня 2026 04:30
Минобороны объяснило, какие документы должен оформить военный после ранения
Военнослужащий на тренировке. Фото: УНИАН

Министерство обороны Украины напомнило военнослужащим о документах, которые необходимо оформить после получения ранения. Эти бумаги используются для подтверждения обстоятельств травмы, прохождения военно-врачебной экспертизы, получения выплат и оформления соответствующих статусов. В ведомстве подчеркнули, что правильность и полнота документов могут существенно повлиять на дальнейшие решения медицинских и социальных комиссий.

Особое внимание рекомендуется уделять сохранению всей медицинской документации на каждом этапе лечения, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на Министерство Обороны Украины.

Какие документы считаются ключевыми

В Минобороны отметили, что одним из основных документов является первичная медицинская карточка, которая оформляется на догоспитальном этапе и подтверждает факт оказания помощи после ранения. Также важное значение имеет выписка из медицинской карты стационарного или амбулаторного больного, где должны быть указаны все установленные диагнозы, характер повреждений и сроки лечения. Военнослужащим рекомендуют внимательно проверять сведения о дате получения ранения и зафиксированных повреждениях, поскольку эти данные используются при дальнейших экспертизах. 

Памятка Минобороны Украины
Памятка про обстоятельства травмы. Фото: скриншот Минобороны Украины

Отдельно ведомство напомнило о необходимости оформления справки об обстоятельствах травмы и справки о непосредственном участии в мероприятиях по защите Украины. Первый документ требуется для установления причинной связи ранения и назначения ряда выплат, включая помощь при инвалидности. Второй необходим для получения статуса участника боевых действий и рассмотрения отдельных вопросов военно-врачебной экспертизы. В случае бездействия командования военнослужащий имеет право самостоятельно инициировать оформление необходимых документов в установленном порядке.

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мобилизация война в Украине ранение
Любомир Кучер - Редактор, юрист
Автор:
Любомир Кучер
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