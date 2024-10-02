Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Мобілізація arrow Міноборони України тестує новий формат повісток з QR-кодами arrow

Міноборони України тестує новий формат повісток з QR-кодами

2 жовтня 2024 19:02
Бригадир Софія - редактор
Бригадир Софія
редактор
В Міноборони тестують новий формат повісток
Працівник ТЦК залишає повістку в дверях. Фото: report.if.ua
Бригадир Софія - редактор
Бригадир Софія
редактор

Міністерство оборони України має намір ввести нову версію повісток, які будуть містити QR-кодами. Це нововведення вже проходить етап тестування.

Про це повідомила заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко поділилася цією інформацією в коментарі для DOU.

Читайте також:

Новий формат повісток

QR-код, розміщений на кожній повістці, дозволить миттєво перевіряти її дійсність за допомогою додатку "Резерв+". У новій версії програми з’явиться функція сканування, яка забезпечить доступ до інформації, включаючи:

  • Статус дійсності повістки.
  • Дату та номер документа.
  • Назву територіального центру комплектування (ТЦК), що видав повістку.
  • ПІБ особи, що підписала документ.
  • Призначення повістки (уточнення даних, направлення на медичну комісію, призов до військової служби) та інші важливі деталі.

Слід зазначити, що з 16 травня 2024 року діє Постанова № 560, відповідно до якої існують такі види повісток:

  • Повістка для уточнення персональних даних та відомостей військово-облікового документа з реєстру "Оберіг".
  • Повістка для проходження медичної комісії, мета якої — оцінка придатності особи до військової служби.
  • Повістка про призов на військову службу під час мобілізації, яка вручається особі, що пройшла медичну комісію і визнана придатною до служби. Цей тип повістки також називається "бойовою" або "повісткою на відправку".

Нагадаємо, раніше ми писали про три законні причини для відмови від повістки ТЦК.

Додамо, що ми повідомляли про те, хто із громадян має законне право відмовитися від повістки.

Міноборони Україна мобілізація повістки ТЦК та СП

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

20:20 Дощовий фронт накриє декілька областей — прогноз погоди в Україні на завтра

20:12 Перша зарплата мобілізованих — як швидко бійці можуть отримати виплати

20:03 Умань потопає у смітті під кінець першого дня святкувань Рош га-Шана — відео

20:00 "Нью-Йоркські" ціни в Умані — яка вартість квартир і таксі для хасидів

20:00 ВЛК в 2024 році — у ТЦК пояснили, як швидко треба пройти комісію

Більше податків, урізання "соціалки" та долар по 45 — аналізуємо бюджет 2025 - 80x80

Більше податків, урізання "соціалки" та долар по 45 — аналізуємо бюджет 2025

19:40 У Херсоні пролунали вибухи

19:38 Юрист пояснив, як відбуватиметься мобілізація добровольців без участі ТЦК

19:23 Кабмін змінив порядок виплати компенсації за загиблих — чого чекати родичам

19:20 Зеленський підписав низку рішень РНБО щодо оборонного бюджету на 2025 рік

19:17 Графіки відключень — в Укренерго закликали економно споживати світло

20:20 Дощовий фронт накриє декілька областей — прогноз погоди в Україні на завтра

20:12 Перша зарплата мобілізованих — як швидко бійці можуть отримати виплати

20:03 Умань потопає у смітті під кінець першого дня святкувань Рош га-Шана — відео

20:00 "Нью-Йоркські" ціни в Умані — яка вартість квартир і таксі для хасидів

20:00 ВЛК в 2024 році — у ТЦК пояснили, як швидко треба пройти комісію

Більше податків, урізання "соціалки" та долар по 45 — аналізуємо бюджет 2025 - 80x80

Більше податків, урізання "соціалки" та долар по 45 — аналізуємо бюджет 2025

19:40 У Херсоні пролунали вибухи

19:38 Юрист пояснив, як відбуватиметься мобілізація добровольців без участі ТЦК

19:23 Кабмін змінив порядок виплати компенсації за загиблих — чого чекати родичам

19:20 Зеленський підписав низку рішень РНБО щодо оборонного бюджету на 2025 рік

19:17 Графіки відключень — в Укренерго закликали економно споживати світло

18:43 Знести чи залишити — що буде з пам'ятником Пушкіну в Одесі

1 жовтня 2024

16:22 Симпатик України і ненависник Путіна — хто такий новий генсек НАТО і чого від нього чекати

06:40 Ціни на латунь у жовтні — скільки в Україні коштує 1 кг кольорових металів

Новина з фото

06:29 Юридичні фірми підняли ціни на послуги, пов'язані з ТЦК — що скільки коштує

06:15 Від полону до міжнародних майданчиків — інтервʼю з захисником Азовсталі

30 вересня 2024

15:57 Підвищення податків та повістки поштою — що зміниться для українців з 1 жовтня

14:57 Руки геть від Пушкіна — одесити вийшли на мітинг під ОВА

Новина з фото

06:24 Більше податків, урізання "соціалки" та долар по 45 — аналізуємо бюджет 2025

06:03 Фортеця Павлоград — маленьке місто стало хабом під час евакуації з Покровська

27 вересня 2024
Новина з відео

21:00 Смертельні атракціони — як убезпечити себе під час екстремальних розваг

Text

17:50 Моторошна страта 16 військових ЗСУ та важлива заява США — ефір Вечір.LIVE

Text

17:15 Вартість електроенергії для населення зросте — скільки доведеться платити

Text

13:42 У ЗСУ пояснили, чому важливо було звільнити агрегатний завод у Вовчанську

Text

13:38 У Польщі політики не розуміють, чому Сікорський говорить про Волинську трагедію

Text

13:00 Пастка у Вугледарі та власне виробництво зброї в Україні — ефір День.LIVE

Більше податків, урізання "соціалки" та долар по 45 — аналізуємо бюджет 2025 - 80x80

Більше податків, урізання "соціалки" та долар по 45 — аналізуємо бюджет 2025

Text

12:19 У Раді повідомили, чи закладено у новому держбюджеті кошти на розвиток АЕС

Text

10:23 Нардеп розкритикував збільшення видатків на чиновників у держбюджеті

Text

08:00 Масова страта полонених військових ЗСУ та новий генсек в НАТО — ефір Ранок.LIVE

1 жовтня 2024
Text

22:27 Експерт назвав об'єкти в Ірані, у разі руйнування яких економіка країни впаде

Text

21:29 "Жінки-фенікс" — акторка Хільська поділилася історією про втрату коханого на війні

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

10:38 У Раді назвали суму, яку будуть платити чоловіки для бронювання від мобілізації

24 вересня 2024

11:58 В Україні змінять правила мобілізації для двох вікових категорій

Новина з відео

02:30 Хто з чоловіків отримає повістки Укрпоштою першочергово — три категорії

06:10 Індексація пенсій у 2025 році — відомі деякі деталі перерахунку

1 жовтня 2024

00:03 НАБУ оголосило в розшук проректора харківського вишу — що накоїв

23 вересня 2024

03:20 Торт без випічки на будь-яке свято за 10 хвилин — просто та смачно

22 вересня 2024

12:52 Виплати військовослужбовцям — на яку суму відпускних можна розраховувати

21 вересня 2024

06:30 Нові правила мобілізації — яке майно не можуть забрати в ухилянтів

22 вересня 2024

06:10 Підвищення пенсії — хто зможе отримати надбавки цієї осені

25 вересня 2024

06:10 Пенсії українців — у кого підвищаться виплати з 1 жовтня