В Міноборони тестують новий формат повісток

Працівник ТЦК залишає повістку в дверях. Фото: report.if.ua

Міністерство оборони України має намір ввести нову версію повісток, які будуть містити QR-кодами. Це нововведення вже проходить етап тестування.

Про це повідомила заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко поділилася цією інформацією в коментарі для DOU.

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QR-код, розміщений на кожній повістці, дозволить миттєво перевіряти її дійсність за допомогою додатку "Резерв+". У новій версії програми з’явиться функція сканування, яка забезпечить доступ до інформації, включаючи:

Статус дійсності повістки.

Дату та номер документа.

Назву територіального центру комплектування (ТЦК), що видав повістку.

ПІБ особи, що підписала документ.

Призначення повістки (уточнення даних, направлення на медичну комісію, призов до військової служби) та інші важливі деталі.

Слід зазначити, що з 16 травня 2024 року діє Постанова № 560, відповідно до якої існують такі види повісток:

Повістка для уточнення персональних даних та відомостей військово-облікового документа з реєстру "Оберіг".

Повістка для проходження медичної комісії, мета якої — оцінка придатності особи до військової служби.

Повістка про призов на військову службу під час мобілізації, яка вручається особі, що пройшла медичну комісію і визнана придатною до служби. Цей тип повістки також називається "бойовою" або "повісткою на відправку".

Нагадаємо, раніше ми писали про три законні причини для відмови від повістки ТЦК.

Додамо, що ми повідомляли про те, хто із громадян має законне право відмовитися від повістки.