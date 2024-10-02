В Минобороны тестируют новый формат повесток

Минобороны Украины тестирует новый формат повесток с QR-кодами
Министерство обороны Украины намерено ввести новую версию повесток, которые будут содержать QR-коды. Это новшество уже проходит этап тестирования.
Об этом сообщила заместитель министра обороны по цифровизации Екатерина Черногоренко в комментарии для DOU.
Новый формат повесток
QR-код, размещенный на каждой повестке, позволит мгновенно проверять ее подлинность с помощью приложения "Резерв+". В новой версии программы появится функция сканирования, которая обеспечит доступ к информации, включая:
- статус действительности повестки;
- дату и номер документа;
- название территориального центра комплектования (ТЦК), издавшего повестку;
- ФИО лица, подписавшего документ;
- назначение повестки (уточнение данных, направление медицинской комиссии, призыв в военную службу) и другие важные детали.
Следует отметить, что с 16 мая 2024 года действует Постановление № 560, согласно которому существуют следующие виды повесток:
- Повестка для уточнения персональных данных и сведений военно-учетного документа из реестра "Оберіг".
- Повестка для прохождения медицинской комиссии, цель которой – оценка пригодности лица к военной службе.
- Повестка о призыве на военную службу во время мобилизации, которая вручается лицу, прошедшему медицинскую комиссию и признанному годным к службе. Этот тип повестки также называется "боевой" или "повесткой на отправку".
Напомним, ранее мы писали о трех законных причинах для отказа от повестки ТЦК.
Добавим, что мы сообщали, кто из граждан имеет законное право отказаться от повестки.
Читайте Новини.LIVE!