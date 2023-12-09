Міський голова Черкас закликав ТЦК відреагувати на чоловіків у спідницях

Працівник розважального закладу у жіночому одязі. Фото: скриншот

Міський голова Черкас Анатолій Бондаренко відвідав заклад, у якому працівники-чоловіки під час гучної вечірки ходили у спідницях. Зняте всередині закладу відео збурило мережу.

Про це міський голова розповів під час відеостріму.

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Чоловіки у спідницях мають іти до ТЦК

"Відвідав один із закладів, що знаходиться в центрі. Майже навпроти нашої обласної прокуратури. Зараз там порядок не порушується, на відміну від тих тусовочних вечірок, які були опубліковані на сторінці військового", — розповів Бондаренко.

Міський голова додав, що власнику закладу вказали, що необхідно прибирати сніг.

"На жаль, у нас тільки такий вплив. Не можна заборонити, щоб чоловіки в його закладі не ходили в спідницях, голі і так далі", — пояснив мер.

Бондаренко висловив сподівання, що ТЦК та СП відреагують на цю ситуацію.

"Думаю, треба цих чоловіків відправити на медичну комісію. Перевірити, як у них із станом здоров’я. Бо я бачу, що вони чудово виглядали на відео. Подивитися, чи вони не інваліди. І вирішити, що з ними робити", — висловив думку мер Черкас.

ТЦК та СП мають перевірити розважальні заклади

Бондаренко також наголосив, що перевірити на наявність придатних до служби чоловіків необхідно і інші заклади.

"Бо то з дивану пишемо, то у фейсбуці розповідаємо. Але коли бачать військкомат — то тікають, або переховуються", — сказав мер.

Нагадаємо, раніше черкаський військовий Ян Антонюк розмістив на своїй сторінці відео, на якому люди гучно розважаються в одному з закладів міста. При цьому чоловіча частина обслуговуючого персоналу була одягнена в жіночий одяг.

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