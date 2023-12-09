Городской глава Черкасс призвал ТЦК отреагировать на мужчин в юбках
Городской голова Черкасс Анатолий Бондаренко посетил заведение, в котором работники-мужчины во время громкой вечеринки ходили в юбках. Снятое внутри заведения видео взбудоражило сеть.
Об этом городской голова рассказал во время видеострима.
Мужчины в юбках должны идти в ТЦК
"Посетил одно из заведений, которое находится в центре. Почти напротив нашей областной прокуратуры. Сейчас там порядок не нарушается, в отличие от тех тусовочных вечеринок, которые были опубликованы на странице военного", — рассказал Бондаренко.
Мэр добавил, что владельцу заведения указали, что необходимо убирать снег.
"К сожалению, у нас только такое влияние. Нельзя запретить, чтобы мужчины в его заведении не ходили в юбках, голые и так далее", — пояснил мэр.
Бондаренко надеется, что ТЦК и СП отреагируют на эту ситуацию.
"Думаю, надо этих мужчин отправить на медицинскую комиссию. Проверить, как у них с состоянием здоровья. Потому что я вижу, что они прекрасно выглядели на видео. Посмотреть, не инвалиды ли они. И решить, что с ними делать", — выразил мнение мэр Черкасс.
ТЦК и СП должны проверить развлекательные заведения
Бондаренко также подчеркнул, что проверить наличие пригодных к службе мужчин необходимо и другие заведения.
"Так как с дивана пишем, то в фейсбуке рассказываем. Но когда видят военкомат — то бегут, или прячутся", — сказал мэр.
Напомним, ранее черкасский военный Ян Антонюк разместил на своей странице видео, на котором люди громко развлекаются в одном из заведений города. При этом мужская часть обслуживающего персонала была одета в женскую одежду.
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