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Городской глава Черкасс призвал ТЦК отреагировать на мужчин в юбках

9 декабря 2023 17:34
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Городской глава Черкасс призвал ТЦК отреагировать на мужчин в юбках
Работник развлекательного заведения в женской одежде. Фото: скриншот
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Городской голова Черкасс Анатолий Бондаренко посетил заведение, в котором работники-мужчины во время громкой вечеринки ходили в юбках. Снятое внутри заведения видео взбудоражило сеть.

Об этом городской голова рассказал во время видеострима.

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"Посетил одно из заведений, которое находится в центре. Почти напротив нашей областной прокуратуры. Сейчас там порядок не нарушается, в отличие от тех тусовочных вечеринок, которые были опубликованы на странице военного", — рассказал Бондаренко.

Мэр добавил, что владельцу заведения указали, что необходимо убирать снег.

"К сожалению, у нас только такое влияние. Нельзя запретить, чтобы мужчины в его заведении не ходили в юбках, голые и так далее", — пояснил мэр.

Бондаренко надеется, что ТЦК и СП отреагируют на эту ситуацию.

"Думаю, надо этих мужчин отправить на медицинскую комиссию. Проверить, как у них с состоянием здоровья. Потому что я вижу, что они прекрасно выглядели на видео. Посмотреть, не инвалиды ли они. И решить, что с ними делать", — выразил мнение мэр Черкасс.

ТЦК и СП должны проверить развлекательные заведения

Бондаренко также подчеркнул, что проверить наличие пригодных к службе мужчин необходимо и другие заведения.

"Так как с дивана пишем, то в фейсбуке рассказываем. Но когда видят военкомат — то бегут, или прячутся", — сказал мэр.

Напомним, ранее черкасский военный Ян Антонюк разместил на своей странице видео, на котором люди громко развлекаются в одном из заведений города. При этом мужская часть обслуживающего персонала была одета в женскую одежду.  

Ранее мы рассказывали, что полицейские города Ровно разоблачили деятельность подпольного ночного клуба, работавшего в комендантский час. Работа клуба с внешней стороны не была заметна.

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