Законопроект про мобілізацію: деталі від Разумкова

Депутат ВР Дмитро Разумков. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Яким закон про мобілізацію потрапить до ВР, коли буде ухвалений та чи будуть мобілізовувати на фронт 18-річних — в інтерв'ю Новини.LIVE розповів депутат ВР Дмитро Разумков.

Яким законопроєкт про мобілізацію потрапить до ВР?

— Кінцева таблиця з'явиться найближчими днями. Думаю, що до 10 квітня комітет встигне допрацювати її і винести документ в зал. Ще не всі комітетські правки опрацьовані, які подавали представники фракцій. І до речі, "Слуга народу" дали найбільше, попри те, що це фракція президента. Але навіть вони розуміють, що це недолугий закон, внесений президентом, і треба якось його виправляти. От вони і намагались це зробити.

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Там немає спамочних правок чи затягування процесу, але дуже багато речей було виправлено і доправлено.

Перше. Частково все рівно залишаються антиконституційні норми. Прибрали норму про блокування рахунків (депутати пропонували блокувати банківські рахунки ухилянтам. — Ред.). Але цей закон сам по собі виглядає як диверсія. Він ще не прийнятий, але лише за січень 2024 року із рахунків українців було виведено 27,4 млрд гривень. Це більша шкода для України, аніж на початку вторгнення це зробила Росія.

Дмитро Разумков та Галина Остаповець. Фото: Ігор Кузнєцов, Новини.LIVE

Друге. Коли українці, які виїхали і живуть за кордоном, почули, що будуть блокувати консульські послуги, вони швиденько переоформили свої паспорти на 10 років і будуть там сидіти далі. Ми втрачаємо з ними зв'язок, бо вони докладатимуть максимум, аби держава Україна загубила їх з поля зору. З кожним днем шанс на їх повернення стає меншим.

Швидше за все, залишиться норма щодо позбавлення ухилянтів водійських прав. Але що вже відбулося? З'явилася додаткова кількість розлучень, плюс в декілька разів збільшилась кількість переєстрації автотранспорту на близьких родичів. Тобто люди у нас максимально йдуть із цього процесу.

— Які ще норми можуть прибрати до виходу законопроєкту в зал?

— Норма про мобілізацію з 18 років. Міноборони може спростовувати все що завгодно, але можемо підняти засідання комітету, де представники Генштабу підтверджують мої слова. Я готовий дискутувати з будь-яким, бо норма про мобілізацію 18-річних у цьому законопроєкті була.

І коли влада випустила реліз, що не будуть мобілізувати 18-річних хлопців, я сказав: "Покажіть мені будь ласка, де в законі написано, що це не відповідає дійсності". І вони мовчали. Бо це правда, ця проблема була.



І я не знаю, чи це неефективна команда Офісу президента, яка це занесла цю норму, чи це диверсія, яку заклали у закон навмисно... Але ми це виправимо або на комітеті, або в Раді.

На основі чого це мало бути?

— На основі базової військової підготовки, яка має бути для всіх, починаючи із 18 років. Тобто хлопець її проходить, а далі, вибачте, але ще, мабуть, дитина у 18 років плюс 3 місяці після завершення базові військової служби отримує військову облікову спеціальність, стає на облік, і у воєнкома є всі повноваження мобілізувати його у військо. Я впевнений, ми це виправимо і ця правка не пройде зал, бо депутати хочуть жити. Я зараз у фізичному сенсі цього слова, бо батьки їх розірвуть на шматки.

ЗСУ. Фото: Генштаб

Ця поправка повинна бути виключна із законопроєкту і закріплена на рівні закону: 18-річних хлопців мобілізовувати не будуть. Бо владі вірити не можна.

І загалом немає на сьогодні відповіді, скільки ж вони хочуть мобілізувати. Ми вже почули, що виявляється нам 500 тисяч, мабуть, не потрібно. Це показав військовий аудит генерала Сирського. Можливо, буде менша цифра.

Я для себе розумію, що треба мобілізувати якусь кількість людей, аби закрити втрати, які вже є на фронті. Якщо ми виходимо із цифри втрат у 31 тисячу, яку озвучив президент, то можемо взяти ці 2,5% із тилових частин і перекрити втрати. У нас в секторі безпеки та оборони служить 1 мільйон 200 тисяч осіб. На жаль, я не впевнений, що саме такі втрати у нас на сьогодні. Мені би хотілося вірити, що це так, хоча і 31 тисяча — це цвіт нації для України. Це колосальні втрати, яких ми вже зазнали.

Що буде із демобілізацією?

— Президент запропонував 36 місяців, і то за рішенням Ставки, тобто за його рішенням. В такому разі він міг би просто сформулювати, що мобілізації не буде. Також була заява про те, що під час воєнного стану не може бути демобілізації.

Ми, наприклад, з нашою командою пропонували 24 місяці, з яких 8 безпосередньо в зоні ведення бойових дій. Бо відсиджуватися у Львові, дуже гарному місті, це не те ж саме, що приймати участь у бойових діях. Тримати львівську оборону і тримати оборону на Бахмутському, Авдіївському та Куп'янському напрямках — це абсолютно різні 36 місяців. Я розумію, що на Банковій у Києві різниці немає, але для хлопців і дівчат, які захищають батьківщину, це колосальна різниця.

ЗСУ. Фото: Генштаб

Прибрали також норму про надсилання електронних повісток. Але попри це представники влади все-таки тишком-нишком намагаються протягнути це, щоби могли застосовувати пізніше.

Так само прибрана норма про обов'язковість електронного кабінету. Бо це нонсенс, не всі вміють впоратися з мобільним телефоном та комп'ютером, не всі знають, що таке цифровий підпис чи електронний ключ, або ж людина фізично не може цього зробити.

Далі. Мобілізація хоч однієї людини — це гроші на форму, утримання та забезпечення. І не дай Боже, якщо людина загинула, це виплати його родині. Знаєте, яка сума визначена у цьому законопроєкті?

Мільярди мільярдів?

— Ні. Нуль! В цьому законопроєкті написано таке: мобілізація не потребує додаткових видатків із державного бюджету. Я думаю, що Роксолана Підласа із комітету з бюджету нещодавно обмовилась про те, що на мобілізацію нам потрібно 722 мільярди гривень. Додатково! 722 мільярди — це збільшення до вже існуючого бюджету, і так дефіцитного майже на 50%.

До речі, ми наполягаємо закріпити на рівні закону виплати родині загиблого 15 мільйонів гривень. Бо я не вірю українському уряду, і маю на це право. Уряд і президент мають нести відповідальність за свої слова, які дали українцям на початку війни, якщо ви вже так порахували.

Володимир Зеленський. Фото: ОП

Із цікавих речей законопроєкту, що залишилось, це мобілізація транспорту в повному обсязі. В тому числі у цивільних. Ми говорили, що не можна, наприклад, у підприємств забирати весь транспорт. Зрозуміло, коли забирають 30% машин, але не весь же! Люди мають продовжувати працювати, щоби отримували зарплату, щоби йшли податки в бюджет, які б забезпечували економіку нашої держави. Не можна прийти на підприємство і забрати всі 100% машин. Бо після цього це підприємство загнеться.



Наступне питання, на яке також відповіді немає, — це мобілізація сільгосптехніки. Я розумію, що екскаватор може копати окопи, трактор щось перевозити, але навіщо війську комбайни? Щоби прийшов воєнком і сказав: "Дай мені гроші, і я не буду твою техніку чіпати?". Чи наприклад, забрати машину у ФОПа?

Сподіваюсь, комітет виконає свою обіцянку і ці правки не пройдуть.

Коли саме може запрацювати законопроєкт про мобілізацію?

— Мінімум через пів року від точки прийняття закону, тобто підписання президентом. Офіційно це звучить так: закон набуває чинності через місяць після його підписання та опублікування. Далі 2 місяці на переоблік даних (військовозобов'язаних) і 3 місяці на їх навчання. Опісля бойове злагодження і направлення до бойових частин. Я беру мінімум 6 місяців, і виходить листопад-початок січня. Я питаю, ким ви будете закривати цей шмат часу? Тривожна мовчанка, відповіді немає.

Як повернути військовозобов'язаних чоловіків, які поїхали з України вже під час війни?

— Механізму станом на сьогодні немає, і на рівні закону його не прописати. Ви можете видати закон повернутися всім, але це не буде виконуватися.

Військовий квиток. Фото: google.com

Є норма по пред'явленню військового квитка для поновлення паспортів за кордоном. Але люди вже зробили собі новий на 10 років або отримають подвійне громадянство чи взагалі будуть нелегально жити за кордоном.

Чи планується якось узаконити роботу ТЦК, бо те, що відбувається у різних регіонах, коли чоловіків викрадають на вулицях і пакують в бусики, у демократичній країні не має бути.

— Не має. Це саме підрив обороноздатності країни та держави. І це саме те, що дуже добре використовує ворог. Ми запропонували, щоби представники ТЦК представлялися, показували документи. Вони не мають бути у балаклавах, а у громадян країни має бути можливість знімати все, що відбувається навколо (мається на увазі за участі ТЦК. — Ред).

Не бачу в цьому ніякої секретності. Ми всі рівні. Наша правка не пройшла на комітеті, але ми будемо наполягати на ній у залі.

У скільки нам обходиться один день війни з РФ?

— Це дуже складно порахувати, бо багато інформації по великій частині видатків засекречені. Премії, зарплати — у нас дуже багато супутніх процесів, які коштують державі величезних коштів. І на жаль, велика їх частина іде комусь до кишені.

Загалом я розумію ці цифри, але мені буде некоректно їх озвучувати в ефірі. На жаль, вони великі. Візьмемо дефіцит бюджету у мінус 52%. Понад 3 трильйони гривень іде на потребу сектору безпеки та оборону. Але навіть якщо ви поділите цю цифру на 365 днів, то не отримаєте адекватної суми, у скільки саме обходиться один день війни проти Росії.