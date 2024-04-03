Законопроект о мобилизации: детали от Разумкова

Депутат ВР Дмитрий Разумков. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Каким закон о мобилизации попадет в ВР, когда будет принят и будут ли мобилизовывать на фронт 18-летних — в интервью Новини.LIVE рассказал депутат ВР Дмитрий Разумков.

Каким законопроект о мобилизации попадет в ВР?

— Конечная таблица появится в ближайшие дни. Думаю, что до 10 апреля комитет успеет ее доработать и вынести документ в зал. Пока не все комитетские правки проработаны, которые подавали представители фракций. И кстати, "Слуга народа" дали больше всего, несмотря на то, что это фракция президента. Но даже они понимают, что это нелепый закон, внесенный президентом, и нужно как-то его исправлять. Вот они и пытались это сделать.

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Там нет спамочных правок или затягивания процесса, но очень многое было исправлено и добавлено.

Первое. Отчасти все равно остаются антиконституционные нормы. Убрали норму о блокировании счетов (депутаты предлагали блокировать банковские счета уклонистам. — Ред.). Но этот закон сам по себе смотрится как диверсия. Он еще не принят, но только за январь 2024 года со счетов украинцев было выведено 27,4 миллиарда гривен. Это больше вреда для Украины, чем в начале вторжения это сделала Россия.

Дмитрий Разумков и Галина Остаповец. Фото: Игорь Кузнецов, Новини.LIVE

Второе. Когда выехавшие и живущие за границей украинцы услышали, что будут блокировать консульские услуги, они быстренько переоформили свои паспорта на 10 лет и будут там сидеть дальше. Мы теряем с ними связь, потому что они будут прилагать максимум, чтобы государство Украина потеряло их из виду. С каждым днем шанс на их возвращение становится меньше.

Скорее всего, останется норма по лишению уклоняемых водительских прав. Но что произошло? Появилось дополнительное количество разводов, плюс в несколько раз увеличилось количество перерегистрации автотранспорта на близких родственников. То есть люди у нас максимально уходят из этого процесса.

Какие еще нормы могут убрать до выхода законопроекта в зал?

— Норма о мобилизации с 18 лет. Минобороны может опровергать все что угодно, но можем поднять заседание комитета, где представители Генштаба подтверждают мои слова. Я готов дискутировать с любым, потому что норма о мобилизации 18-летних в данном законопроекте была.

И когда власти выпустили релиз, что не будут мобилизовать 18-летних парней, я сказал: "Покажите мне, пожалуйста, где в законе написано, что это не соответствует действительности". И они молчали. Потому что это правда, эта проблема была.

И я не знаю, это ли неэффективная команда Офиса президента, которая это внесла эту норму или это диверсия, которую заложили в закон намеренно... Но мы это исправим либо на комитете, либо в Раде.

На основе чего это должно быть?

— На основе базовой военной подготовки, которая должна быть всем, начиная с 18 лет. То есть парень ее проходит, а дальше, извините, еще ребенок в 18 лет плюс 3 месяца после завершения базовой военной службы получает военную учетную специальность, становится на учет, и у военкома есть все полномочия мобилизовать его в армию. Я уверен, мы это исправим, и эта правка не пройдет зал, потому что депутаты хотят жить. Я сейчас в физическом смысле этого слова, потому что родители их разорвут в клочья.

ВСУ. Фото: Генштаб

Эта поправка должна быть исключена из законопроекта и закреплена на уровне закона: 18-летних ребят мобилизовывать не будут. Потому что власти верить нельзя.

И вообще нет сегодня ответа, сколько же они хотят мобилизовать. Мы уже услышали, что, оказывается, нам 500 тысяч не нужно. Это показал военный аудит генерала Сырского. Возможно, будет меньше цифра.

Я для себя понимаю, что нужно мобилизовать какое-то количество людей, чтобы закрыть потери, которые уже есть на фронте. Если мы исходим из цифры потерь в 31 тысячу, озвученной президентом, то можем взять эти 2,5% из тыловых частей и перекрыть потери. У нас в секторе безопасности и обороны служит 1 миллион 200 тысяч человек. К сожалению, я не уверен, что именно такие потери у нас сегодня. Мне бы хотелось верить, что это так, хотя и 31 тысяча — это цвет нации для Украины. Это колоссальные потери, которые мы уже понесли.

Что будет с демобилизацией?

— Президент предложил 36 месяцев, и то по решению Ставки, то есть по его решению. В таком случае он мог просто сформулировать, что мобилизации не будет. Также было заявление о том, что во время военного положения не может быть демобилизации.

Мы, например, с нашей командой предлагали 24 месяца, из которых 8 — непосредственно в зоне ведения боевых действий. Потому что отсиживаться во Львове, очень хорошем городе, это не то же, что принимать участие в боевых действиях. Держать львовскую оборону и держать оборону на Бахмутском, Авдеевском и Купянском направлениях — это совершенно разные 36 месяцев. Я понимаю, что на Банковой в Киеве разницы нет, но для ребят, защищающих родину, это колоссальная разница.

ВСУ. Фото: Генштаб

Убрали также норму об отправке электронных повесток. Но несмотря на это представители власти все-таки исподтишка пытаются протянуть это, чтобы использовать позже.

Также убрана норма об обязательности электронного кабинета. Потому что это нонсенс, не все умеют справиться с мобильным телефоном и компьютером, не все знают, что такое цифровая подпись или электронный ключ, или человек физически не может этого сделать.

Далее. Мобилизация хоть одного человека — это деньги на форму, содержание и обеспечение. И не дай Бог, если человек погиб, это выплаты его семье. Знаете, какая сумма определена в этом законопроекте?

Миллиарды миллиардов?

— Нет. Ноль! В этом законопроекте написано следующее: мобилизация не нуждается в дополнительных расходах из государственного бюджета. Я думаю, что Роксолана Пидласа из комитета по бюджету недавно оговорилась о том, что на мобилизацию нам нужно 722 миллиарда гривен. Дополнительно! 722 миллиарда — это увеличение в уже существующий бюджет, и так дефицитный почти на 50%.

Кстати, мы настаиваем закрепить на уровне закона выплаты семье погибшего 15 миллионов гривен. Потому что я не верю украинскому правительству, и имею на это право. Правительство и президент должны нести ответственность за свои слова, которые дали украинцам в начале войны, если вы так посчитали.

Владимир Зеленский. Фото: ОП

Из интересных вещей оставшегося законопроекта — это мобилизация транспорта в полном объеме. В том числе у гражданских. Мы говорили, что нельзя, например, у предприятий забирать весь транспорт. Ладно, когда забирают 30% машин, но не все же! Люди должны продолжать работать, чтобы получали зарплату, чтобы шли налоги в бюджет, которые обеспечивали бы экономику нашего государства. Нельзя прийти на предприятие и унести все 100% машин. Потому что после этого предприятие загнетется.



Следующий вопрос, на который ответа нет, — это мобилизация сельхозтехники. Я понимаю, что экскаватор может копать окопы, трактор что-то перевозить, но зачем военным комбайны? Чтобы пришел военком и сказал: "Дай мне деньги, и я не буду твою технику трогать?" Или, например, забрать машину у ФОПа?

Надеюсь, комитет выполнит свое обещание и эти правки не пройдут.

Когда же может заработать законопроект о мобилизации?

— Минимум через полгода от точки принятия закона, то есть пидписания президентом. Официально это звучит так: закон вступает в силу через месяц после подписания и опубликования. Далее 2 месяца на переучет данных (военнообязанных) и 3 месяца на их обучение. После боевое слаживание и направление в боевые части. Я беру минимум 6 месяцев, и выходит ноябрь-начало января. Я спрашиваю, кем вы будете закрывать этот кусок времени? Тревожное молчание, ответа нет.

Как вернуть военнообязанных мужчин, уехавших из Украины уже во время войны?

— Механизма на сегодняшний день нет, и на уровне закона его не прописать. Вы можете издать закон вернуться всем, но это не будет выполняться.

Военный билет. Фото: google.com

Есть норма по предъявлению военного билета для возобновления паспортов за границей. Но люди уже сделали себе новый на 10 лет, или получат двойное гражданство, или вообще будут нелегально жить за границей.

Планируется ли узаконить работу ТЦК, потому что происходящее в разных регионах, когда мужчин похищают на улицах и упаковывают в бусики... Так в демократической стране не должно быть.

— Нет. Это как раз подрыв обороноспособности страны и государства. И это то, что очень хорошо использует враг. Мы предложили, чтобы представители ТЦК представлялись, показывали документы. Они не должны быть в балаклавах, а у граждан страны должна быть возможность снимать происходящее вокруг (имеется в виду при участии ТЦК. — Ред).

Не вижу в этом никакой секретности. Мы все равны. Наша правка не прошла на комитете, но мы будем настаивать на ней в зале.

Во сколько нам обходится один день войны с РФ?

— Это очень сложно сосчитать, потому что много информации по большей части расходов засекречено. Премии, зарплаты... У нас очень много сопутствующих процессов, которые стоят государству огромных средств. И к сожалению, большая их часть идет кому-то в карман.

В общем, я понимаю эти цифры, но мне будет некорректно их озвучивать в эфире. К сожалению, они большие. Возьмем дефицит бюджета в минус 52%. Более 3 триллионов гривен уходит на нужду сектора безопасности и оборону. Но даже если вы разделите эту цифру на 365 дней, то не получите адекватной суммы, во сколько обходится один день войны против России.