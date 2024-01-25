Мобілізація 2024 — кого зі студентів можуть забрати на війну

Студенти готуються до занять. Фото: freepik.com

Студенти, які навчаються в Україні чи закордоном, на денній або дуальній формі навчання не можуть бути призвані на військову службу. Однак є нюанс, за якого здобувачі освіти стають військовозобов'язаними.

Про це повідомляє 24 Канал.

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Чи можуть мобілізувати студентів у 2024 році

Зазначається, що студенти на денній чи дуальній формі навчання можуть мобілізуватися добровільно, на час служби передбачена відпустка.

Після отримання бакалаврату та перед вступом до магістратури громадяни не отримують відстрочку від мобілізації, оскільки протягом цього періоду вони тимчасово не вважаються студентами. Таким чином, їх можуть призвати.

"Відстрочку дають на весь період навчання у закладі освіти громадянам України призовного віку, які навчаються у закладах загальної середньої освіти III ступенів. А ще її отримують студенти професійної (професійно-технічної) освіти з денною формою навчання. У разі отримання повістки студенти повинні дати ТЦК та СП спеціальну довідку про те, що вони зараз навчаються", — зазначає видання.

У 2024 році в Україні згідно з законодавством мобілізація не поширюється на студентів ПТУ та училищ, вишів, асистентів-стажерів, аспірантів і докторантів, які навчаються на денній та дуальній формах. Викладачі та вчителі також не підлягають призову.

Нагадаємо, що зміни до закону про мобілізацію містять нові норми щодо студентів. Деяка категорія досі не буде підлягати призову, однак експерти вважають, що у сфері освіти треба змінити підхід щодо мобілізаційного потенціалу молоді.