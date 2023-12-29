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Кого зі студентів не торкнеться мобілізація за новим законом — пояснення юриста

29 грудня 2023 06:21
kartasheva.jpg - Антоніна Карташева
Антоніна Карташева
Журналістка
Мобілізація студентів - юрист пояснила, кого не призвуть
Студенти на денній формі навчання. Фото: svoboda.org
kartasheva.jpg - Антоніна Карташева
Антоніна Карташева
Журналістка

Зміни до закону про мобілізацію включають в себе і нові норми щодо студентів. Деяка категорія досі не буде підлягати призову, однак експерти вважають, що у сфері освіти треба змінити підхід щодо мобілізаційного потенціалу молоді. 

Про це Новини.LIVE розповіла правозахисниця, юристка Надія Шуляк.

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Мобілізація студентів 

"В даному випадку ми говоримо про те, що студенти денної форми навчання як мали так і матимуть відстрочку. Проте, зважаючи на законодавчі ініціативи, то для мене незрозуміло, яким чином це буде відбуватися. Пояснюю — за Конституцією України закон не має зворотної сили, тобто ті хто вже отримав відстрочку її і матимуть", — сказала Шуляк. 

Юристка Надежда Шуляк
Юристка Надія Шуляк. Фото: Новини.LIVE

Однак якщо зміни внесуть, то вже нові студенти не матимуть таких самих умов на відстрочку, як ті, які почали навчання в умовах війни раніше. Юристка вважає такі зміни недоцільними, адже попри воєнний стан освіті треба приділяти більше уваги. Хоча б тому, щоб молодь не виїжджала на навчання за кордон. 

"Влада створює умови, при яких молоді люди намагаються виїхати, а не навчатися в Україні. Я вважаю, що дане питання треба брати до уваги. Потрібен баланс, мобілізація потрібна, але знищувати таким чином потенціал України власними руками — недоцільно", — підсумувала юристка.

Нагадаємо, Кабінет Міністрів України подав у парламент законопроєкт щодо мобілізації, який одразу набув розголосу серед суспільства та експертного середовища.

Народні депутати коментарі дають неохоче, деякі комітети вважають, що не будуть залучені до обговорення такого важливого для країни закону. 

Експерти кажуть, що скандальний законопроєкт про посилення мобілізації не враховує купу різних факторів. Скажімо, створення повноцінного єдиного електронного реєстру військовозобов’язаних, який спростить роботу ТЦК.

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