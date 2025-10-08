ТЦК матимуть доступ до особистих даних громадян — юристи

Мобілізовані ЗСУ зі зброєю. Фото: АрміяInform

В Україні змінюються правила мобілізації — Територіальні центри комплектування отримають доступ до розширених даних про військовозобов’язаних чоловіків і жінок. Юристи пояснили, які саме відомості тепер можуть бути у розпорядженні ТЦК і як їх отримуватимуть з державних реєстрів.

ТЦК отримає доступ до особистих даних українців

Після оголошення Міністерством оборони про автоматичну постановку на військовий облік чоловіків віком 25–60 років юристи наголошують, що ТЦК відтепер зможуть володіти майже всією інформацією про військовозобов’язаних. Відомості про місце проживання братимуть із демографічного реєстру, а за відсутності інших даних людину ставитимуть на облік за зареєстрованою адресою. Також навчальні заклади зобов’язані передавати дані про фах медичного або військово-облікового спрямування своїх випускників.

"Для ТЦК може бути доступною інформація з демографічного реєстру про місце реєстрації військовозобов’язаного. Якщо в додатку "Резерв+" немає інформації про інше місце реєстрації, то чоловіка будуть ставити на облік за адресою реєстрації", — пояснила адвокатка Катерина Аніщенко.

Адвокатка додає, що навчальні заклади та підприємства мають обов’язок відповідати на запити ТЦК і надавати інформацію про працівників із відповідною освітою чи спеціальністю. Крім того, центри комплектування можуть дізнатися фактичне місце проживання людини, якщо вона вносить зміни у свої персональні дані. Дані про шлюб та дітей можуть бути отримані через запит до ДРАЦС, залежно від коректності запиту, а в окремих випадках ТЦК надсилали повістки навіть разом із комунальними платіжками.

Інший адвокат, Роман Сімутін, зазначає, що ТЦК можуть мати доступ і до медичних даних, а також до паспортної інформації з демографічного реєстру. На його думку, система, яка ставитиме людей на облік, збиратиме такі основні відомості: прізвище, ім’я, по батькові, фото, адресу, сімейний стан, дані про здоров’я та частково — з банківських джерел, але без доступу до рахунків.

Нагадаємо, що мобілізовані військові, які не уклали контракт зі Збройними силами, наразі не можуть скористатися пільговою іпотекою під 3%, тоді як для інших силових структур таких обмежень не передбачено.

Раніше ми також інформували, що військовозобов’язані, які влаштувалися працювати у школу, мають подати документи до ТЦК для оформлення відстрочки протягом семи днів.