Главная Мобилизация Мобилизация 2025 — какие новые данные ТЦК получит об украинцах

Мобилизация 2025 — какие новые данные ТЦК получит об украинцах

Ua ru
Дата публикации 8 октября 2025 08:16
ТЦК будут иметь доступ к личным данным граждан - юристы
Мобилизованные ВСУ с оружием. Фото: АрмияInform

В Украине меняются правила мобилизации — Территориальные центры комплектования получат доступ к расширенным данным о военнообязанных мужчинах и женщинах. Юристы объяснили, какие именно сведения теперь могут быть в распоряжении ТЦК и как их будут получать из государственных реестров.

Об этом сообщает ТСН.

Читайте также:

ТЦК получит доступ к личным данным украинцев

После объявления Министерством обороны об автоматической постановке на воинский учет мужчин в возрасте 25-60 лет юристы отмечают, что ТЦК отныне смогут владеть почти всей информацией о военнообязанных. Сведения о месте жительства будут брать из демографического реестра, а при отсутствии других данных человека будут ставить на учет по зарегистрированному адресу. Также учебные заведения обязаны передавать данные о профессии медицинского или военно-учетного направления своих выпускников.

"Для ТЦК может быть доступна информация из демографического реестра о месте регистрации военнообязанного. Если в приложении "Резерв+" нет информации о другом месте регистрации, то мужчину будут ставить на учет по адресу регистрации", — пояснила адвокат Екатерина Анищенко.

Адвокат добавляет, что учебные заведения и предприятия обязаны отвечать на запросы ТЦК и предоставлять информацию о работниках с соответствующим образованием или специальностью. Кроме того, центры комплектования могут узнать фактическое место жительства человека, если он вносит изменения в свои персональные данные. Данные о браке и детях могут быть получены через запрос в ГРАГС, в зависимости от корректности запроса, а в отдельных случаях ТЦК присылали повестки даже вместе с коммунальными платежками.

Другой адвокат, Роман Симутин, отмечает, что ТЦК могут иметь доступ и к медицинским данным, а также к паспортной информации из демографического реестра. По его мнению, система, которая будет ставить людей на учет, будет собирать следующие основные сведения: фамилия, имя, отчество, фото, адрес, семейное положение, данные о здоровье и частично из банковских источников, но без доступа к счетам.

Напомним, что мобилизованные военные, которые не заключили контракт с Вооруженными силами, пока не могут воспользоваться льготной ипотекой под 3%, тогда как для других силовых структур таких ограничений не предусмотрено.

Ранее мы также информировали, что военнообязанные, которые устроились работать в школу, должны подать документы в ТЦК для оформления отсрочки в течение семи дней.

