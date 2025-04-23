Вакансія у ЗСУ - кого потребують Збройні сили України

Військовослужбовець із татуюванням. Фото: Facebook 63-ї бригади

У Збройних силах України є багато відкритих вакансій, не тільки бойових. Деякі вакансії є досить несподіваними, як у випадку із 63-ою ОМБр.

Оголошення з вакансією було розміщене, зокрема, на порталі Work.ua.

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Різні підрозділи Збройних сил України час від часу розміщують оголошення про ті чи інші вакансії, фахівці на які потрібні для цих підрозділів.

Це можуть бути як бойові вакансії — зокрема, стрілець — так і не бойові.

Так, днями 63 бригада, у якій командиром одного із батальйонів служить екснардеп Олег Ляшко, оголосила про пошук людини на досить несподівану вакансію.

Кого потребували у 63-й бригаді

Згідно із оголошенням, у 63-тю бригаду був потрібен тату-майстер.

Виконувати він мав "побутове обслуговування особового складу бригади".

На сайті Work.ua, де раніше було розміщене це оголошення, зараз вказано: "Ця вакансія була видалена або прихована роботодавцем".

У 63-й бригаді пояснили логіку появи цієї вакансії.

"63 бригада дбає про своїх військових, тому шукає фахівців з побутового обслуговування особового складу. А саме — перукарів, тату-майстрів і масажистів", — йдеться у офіційному повідомленні на сторінці бригади у соцмережі.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, що бригада спецпризначення "Азов" набирала людей з чіткою дикцією у call-центр.

Додамо, ми повідомляли про те, які вакансії у Збройних силах України є найпопулярнішими.