Вакансия в ВСУ - в ком нуждаются Вооруженные силы Украины

Военнослужащий с татуировкой. Фото: Facebook 63-й бригады

В Вооруженных силах Украины есть много открытых вакансий, не только боевых. Некоторые вакансии являются достаточно неожиданными, как в случае с 63-й ОМБр.

Объявление с вакансией было размещено, в частности, на портале Work.ua.

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Различные подразделения Вооруженных сил Украины время от времени размещают объявления о тех или иных вакансиях, специалисты на которые нужны для этих подразделений.

Это могут быть как боевые вакансии — в частности, стрелок — так и не боевые.

Так, на днях 63 бригада, в которой командиром одного из батальонов служит экс-нардеп Олег Ляшко, объявила о поиске человека на довольно неожиданную вакансию.

В ком нуждались в 63-й бригаде

Согласно объявлению, в 63-ю бригаду требовался тату-мастер.

Выполнять он должен был "бытовое обслуживание личного состава бригады".

На сайте Work.ua, где ранее было размещено это объявление, сейчас указано: "Эта вакансия была удалена или скрыта работодателем".

В 63-й бригаде объяснили логику появления этой вакансии.

"63 бригада заботится о своих военных, поэтому ищет специалистов по бытовому обслуживанию личного состава. А именно — парикмахеров, тату-мастеров и массажистов", — говорится в официальном сообщении на странице бригады в соцсети.

Напомним, мы ранее писали о том, что бригада спецназначения "Азов" набирала людей с четкой дикцией в call-центр.

Добавим, мы сообщали о том, какие вакансии в Вооруженных силах Украины являются самыми популярными.