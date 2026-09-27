Мобілізація чоловіків 60+ з 1 жовтня: роз'яснення адвоката

Військовослужбовець ЗСУ. Фото: 116 окрема механізована бригада

В Україні часто ширяться чутки про примусову мобілізацію всіх чоловіків віком 60+ з початку жовтня. Норми законодавства зобов'язують служити після 60 тільки генералів та адміралів. Усі інші громадяни пенсійного віку можуть підписати річний контракт із військовою частиною виключно за власною згодою і їх не мають права мобілізовувати.

На цьому наголосив юрист Олексій Мендрух, передає Новини.LIVE.

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Хто мусить служити в ЗСУ у віці від 60 років та старше

Поширені в мережі повідомлення про початок масового призову 60-річних українців і пенсіонерів територіальними центрами комплектування з 1 жовтня є фейком. Загальна мобілізація дійсно триває, проте заяви про тотальний призов літніх людей не спираються на чинне законодавство.

Примусово мобілізувати після 60 років держава має право лише дуже вузьку групу військовозобов'язаних, граничний вік служби яких сягає 65 років згідно зі статтею 22 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу".

Цією єдиною категорією є вищий офіцерський склад Збройних сил. Перелік відповідних звань чітко закріплений у статті 5 того ж профільного закону. До армійських посад вищого офіцерського складу належать бригадний генерал, генерал-майор, генерал-лейтенант та генерал.

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У корабельному складі флоту це звання комодора, контрадмірала, віцеадмірала та адмірала. Усі інші військовослужбовці від рекрутів і солдатів до майорів й полковників під час особливого періоду підлягають службі виключно до досягнення 60 років.

За яких умов чоловіки віком від 60 років можуть служити

Для всіх інших українців старше 60 років призов можливий виключно на добровільній основі. Громадяни цієї вікової категорії мають право укласти зі Збройними силами річний контракт.

Документ оформлюється за згодою самої військової частини та за умови відповідності стану здоров'я бійця встановленим медичним критеріям, а після завершення терміну дію контракту можна продовжити ще на один рік.

Водночас чоловіки у віці від 50 до 60 років підлягають мобілізації на загальних підставах. Призвати військовозобов'язаного можуть навіть у 59 років, якщо військово-лікарська комісія визнає його придатним. У зв'язку з цим юрист нагадав про необхідність мати свіжі висновки лікарів особам із хронічними хворобами, оскільки просто усні скарги на самопочуття не діють.

Новини.LIVE інформували, що військовозобов'язані в Україні мають право відмовитися від отримання повістки виключно за наявності істотних процедурних порушень або грубих помилок у документах, що фіксується відповідним актом. Водночас технічні помарки, такі як виправлений час чи нечіткий відбиток печатки, не звільняють громадянина від обов'язку з'явитися до ТЦК та СП.

За безпідставну відмову від повістки для уточнення облікових даних передбачено адміністративну відповідальність у вигляді штрафу в розмірі від 17 000 до 25 500 гривень. А в разі неявки за мобілізаційним розпорядженням після проходження ВЛК настає кримінальна відповідальність за статтею 336 Кримінального кодексу України, яка передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 5 років.