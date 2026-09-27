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Главная Мобилизация Мобилизация 60+: кого на самом деле могут призвать с 1 октября

Мобилизация 60+: кого на самом деле могут призвать с 1 октября

Ua ru
27 сентября 2026 12:20
Мобилизация мужчин старше 60 лет с 1 октября: разъяснения адвоката
Военнослужащий ВСУ. Фото: 116-я отдельная механизированная бригада

В Украине часто ходят слухи о принудительной мобилизации всех мужчин в возрасте 60+ с начала октября. Нормы законодательства обязывают служить после 60 лет только генералов и адмиралов. Все остальные граждане пенсионного возраста могут подписать годовой контракт с воинской частью исключительно по собственному согласию, и их не имеют права мобилизовывать.

Об этом заявил юрист Алексей Мендрух, передает Новини.LIVE.

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Кто должен служить в ВСУ в возрасте от 60 лет и старше

Распространяемые в сети сообщения о начале массового призыва 60-летних украинцев и пенсионеров территориальными центрами комплектования с 1 октября являются фейком. Всеобщая мобилизация действительно продолжается, однако заявления о тотальном призыве пожилых людей не опираются на действующее законодательство.

Принудительно мобилизовать после 60 лет государство имеет право лишь очень узкую группу военнообязанных, предельный возраст службы которых достигает 65 лет в соответствии со статьей 22 Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе".

Этой единственной категорией является высший офицерский состав Вооруженных сил. Перечень соответствующих званий четко закреплен в статье 5 того же профильного закона. К армейским должностям высшего офицерского состава относятся бригадный генерал, генерал-майор, генерал-лейтенант и генерал.

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В корабельном составе флота это звания коммодора, контрадмирала, вице-адмирала и адмирала. Все остальные военнослужащие — от рекрутов и солдат до майоров и полковников — в период чрезвычайного положения подлежат службе исключительно до достижения 60 лет.

При каких условиях мужчины в возрасте от 60 лет могут служить

Для всех остальных украинцев старше 60 лет призыв возможен исключительно на добровольной основе. Граждане этой возрастной категории имеют право заключить с Вооруженными силами годовой контракт.

Документ оформляется с согласия самой воинской части и при условии соответствия состояния здоровья военнослужащего установленным медицинским критериям, а по истечении срока действие контракта можно продлить еще на один год.

В то же время мужчины в возрасте от 50 до 60 лет подлежат мобилизации на общих основаниях. Призвать военнообязанного могут даже в 59 лет, если военно-медицинская комиссия признает его годным. В связи с этим юрист напомнил о необходимости иметь свежие заключения врачей лицам с хроническими заболеваниями, поскольку просто устные жалобы на самочувствие не принимаются во внимание.

Новини.LIVE сообщали, что военнообязанные в Украине имеют право отказаться от получения повестки исключительно при наличии существенных процедурных нарушений или грубых ошибок в документах, что фиксируется соответствующим актом. В то же время технические помарки, такие как исправленное время или нечеткий оттиск печати, не освобождают гражданина от обязанности явиться в ТЦК и СП.

За безосновательный отказ от повестки для уточнения учетных данных предусмотрена административная ответственность в виде штрафа в размере от 17 000 до 25 500 гривен. А в случае неявки по мобилизационному распоряжению после прохождения ВЛК наступает уголовная ответственность по статье 336 Уголовного кодекса Украины, которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 5 лет.

ВСУ военный учет мобилизация повестки военнообязанные
Светлана Красноштан - Редактор
Автор:
Светлана Красноштан

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