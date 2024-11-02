Мобілізація афганців після 50 років - кого призовуть до армії

Ветерани-"афганці". Фото: dzerkalo.media

В Україні можуть мобілізувати громадян, які воювали у складі радянської армії у Афганістані. Навіть те, що їм уже за 50 років і вони перебувають на пенсії, не є перешкодою, оскільки вони мають реальний бойовий досвід.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

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В Україні призупинили мобілізацію військовозобов’язаних громадян віком від 50 років. Таких громадян мобілізують лише за наявності важливих і дефіцитних військово-облікових спеціальностей.

Хоча формально, підкреслив Юрій Айвазян, верхня планка мобілізаційного віку формально залишається на рівні 60 років.

Чи призиватимуть "афганців"

Щодо можливості мобілізувати громадян, старших 50 років, які у часи СРСР проходили військову службу в складі "обмеженого контингенту" окупаційної радянської армії у Афганістані, то юрист припустив, що такий варіант є реальним.

"Нібито таке не мусило статися, але, враховуючи військовий досвід, це цілком можливо", — підкреслив Айвазян.

"Щоправда, усе залежить від стану здоров'я", — додав адвокат.

Нагадаємо, раніше у ТЦК пояснювали, чи законно мобілізувати чоловіків після 50 років.

Також ми писали про зміни у мобілізації військовозобов’язаних у віці 50+ у жовтні 2024 року.