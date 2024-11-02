Мобилизация афганцев после 50 лет – кого призовут в армию

Ветераны-"афганцы". Фото: dzerkalo.media

В Украине могут мобилизовать граждан, воевавших в составе советской армии в Афганистане. Даже то, что им уже через 50 лет и они находятся на пенсии, не препятствует, поскольку у них есть реальный боевой опыт.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

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В Украине приостановили мобилизацию военнообязанных граждан от 50 лет. Таких граждан мобилизуют только при наличии важных и дефицитных военно-учетных специальностей.

Хотя формально, подчеркнул Юрий Айвазян, верхняя планка мобилизационного возраста формально остается на уровне 60 лет.

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Что касается возможности мобилизовать граждан старше 50 лет, которые во времена СССР проходили военную службу в составе "ограниченного контингента" оккупационной советской армии в Афганистане, то юрист предположил, что такой вариант реальный.

"Вроде бы такое не должно произойти, но, учитывая военный опыт, это вполне возможно", — подчеркнул Айвазян.

"Правда, все зависит от состояния здоровья", — добавил адвокат.

Напомним, ранее в ТЦК объясняли, законно ли мобилизовать мужчин после 50 лет.

Также мы писали об изменениях в мобилизации военнообязанных в возрасте 50+ в октябре 2024 года.