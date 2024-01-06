Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Мобілізація arrow Мобілізація без ТЦК — юрист запропонував нестандартну ідею arrow

Мобілізація без ТЦК — юрист запропонував нестандартну ідею

6 січня 2024 17:52
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Мобілізація без ТЦК — юрист запропонував нестандартну ідею
Представники ТЦК зупинили чоловіка на вулиці. Фото ілюстративне: dailylviv.com
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Адвокат Роман Лихачов завив, що мобілізацією повинні займатися Центри надання адмінпослуг. На його думку, ефективним інструментом для цього буде портал "Дія".

Про це він розповів у коментарі NV.

Читайте також:

Зміни у проведенні мобілізації в Україні

Адвокат вважає, що з мобілізаційними процесами краще б упорались органи місцевого самоврядування.

"Я прибрав би повністю ТЦК від роботи з мобілізацією. Я вважаю, що з цим може упоратись місцева влада, ЦНАПи", — сказав він.

Лихачов зазначив, що ефективним інструментом для цього може стати Єдиний портал державних послуг "Дія".

"Якщо має людина право на відстрочку, подала всі документи, є чіткий перелік і в ''Дію'' прийшов документ про відстрочку і тимчасове посвідчення військовозобов'язаного, або військовий квиток", — додав він.

Адвокат пояснив, що необхідно створювати прозорі правила, по-максимуму усунути з процесу чиновників і працювати з мотивацією людей.

Водночас він переконаний, що людина, яка йде до війська, мусить бути впевнена у тому, що не матиме проблем з грошовими виплатами, і її родина завжди буде забезпечена, а держава її не покине.

Проте відомо, що чимало військових стикаються із затримками різного роду грошових виплат.

Раніше ми писали, що які види повісток будуть діяти в Україні 2024 року, який вигляд має повістка для уточнення даних та коли від неї можна відмовитися.

Крім того, в Україні діє воєнний стан та загальна мобілізація, під час якої військовозобов'язаним чоловікам віком від 18 до 60 років вручають повістки. Проте, існують випадки, коли особі можуть не видати такий документ.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

03:29 Мобілізація в Україні — підприємства зможуть бронювати лише працівників із високою зарплатою

3 січня 2024

03:00 У Раді хочуть звільнити від бронювання ще одну категорію чоловіків — про кого йдеться

2 січня 2024

22:43 В Україні хочуть мобілізувати ще дві категорії осіб через їхню спеціальність

29 грудня 2023

09:56 ПриватБанк попередив про зміни у переказах з картки на картку — деталі

28 грудня 2023

22:43 Нові правила мобілізації в Україні — хто має прийти до ТЦК без повістки

14:35У Києві пролунали вибухи без оголошення повітряної тривоги

4 січня 2024

09:39 На кордоні з Польщею затримали директора Львівської меблевої фабрики — що сталося

1 січня 2024

07:04 Хто з українських чоловіків зможе виїхати за кордон з 1 січня — повний список

29 грудня 2023

03:29Мобілізація має торкнутися і роти охорони ТЦК: з них можна сформувати кілька бригад

23 грудня 2023

23:30 Оплата за світло — як зміняться тарифи на електроенергію з 1 січня

Актуальне по темі