Мобілізація без ТЦК — юрист запропонував нестандартну ідею
Адвокат Роман Лихачов завив, що мобілізацією повинні займатися Центри надання адмінпослуг. На його думку, ефективним інструментом для цього буде портал "Дія".
Про це він розповів у коментарі NV.
Зміни у проведенні мобілізації в Україні
Адвокат вважає, що з мобілізаційними процесами краще б упорались органи місцевого самоврядування.
"Я прибрав би повністю ТЦК від роботи з мобілізацією. Я вважаю, що з цим може упоратись місцева влада, ЦНАПи", — сказав він.
Лихачов зазначив, що ефективним інструментом для цього може стати Єдиний портал державних послуг "Дія".
"Якщо має людина право на відстрочку, подала всі документи, є чіткий перелік і в ''Дію'' прийшов документ про відстрочку і тимчасове посвідчення військовозобов'язаного, або військовий квиток", — додав він.
Адвокат пояснив, що необхідно створювати прозорі правила, по-максимуму усунути з процесу чиновників і працювати з мотивацією людей.
Водночас він переконаний, що людина, яка йде до війська, мусить бути впевнена у тому, що не матиме проблем з грошовими виплатами, і її родина завжди буде забезпечена, а держава її не покине.
Проте відомо, що чимало військових стикаються із затримками різного роду грошових виплат.
Раніше ми писали, що які види повісток будуть діяти в Україні 2024 року, який вигляд має повістка для уточнення даних та коли від неї можна відмовитися.
Крім того, в Україні діє воєнний стан та загальна мобілізація, під час якої військовозобов'язаним чоловікам віком від 18 до 60 років вручають повістки. Проте, існують випадки, коли особі можуть не видати такий документ.
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