Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Мобилизация arrow Мобилизация без ТЦК — юрист предложил нестандартную идею arrow

Мобилизация без ТЦК — юрист предложил нестандартную идею

6 января 2024 17:52
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Мобилизация без ТЦК — юрист предложил нестандартную идею
Представители ТЦК остановили мужчину на улице. Фото иллюстративное: dailylviv.com
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Адвокат Роман Лихачев заявил, что мобилизацией должны заниматься Центры предоставления админуслуг. По его мнению, эффективным инструментом для этого станет портал "Дія".

Об этом он рассказал в комментарии NV.

Читайте также:

Изменения в проведении мобилизации в Украине

Адвокат считает, что с мобилизационными процессами лучше справились бы органы местного самоуправления.

"Я бы убрал полностью ТЦК от работы с мобилизацией. Я считаю, что с этим могут справиться местные власти, ЦНАПы", — сказал он.

Лихачев отметил, что эффективным инструментом для этого может стать единый портал государственных услуг "Дія".

"Если человек имеет право на отсрочку, подал все документы, есть четкий перечень и в ''Дія'' пришел документ об отсрочке и временном удостоверении военнообязанного, или военный билет", — добавил он.

Адвокат объяснил, что необходимо создавать прозрачные правила, максимально устранить из процесса чиновников и работать с мотивацией людей.

В то же время он убежден, что человек, который идет в армию, должен быть уверен в том, что не будет иметь проблем с денежными выплатами, и его семья всегда будет обеспечена, а государство ее не покинет.

Однако известно, что многие военные сталкиваются с задержками разного рода денежных выплат.

Ранее мы писали, что какие виды повесток будут действовать в Украине в 2024 году, как выглядит повестка для уточнения данных и когда от нее можно отказаться.

Кроме того, в Украине действует военное положение и всеобщая мобилизация, во время которой военнообязанным мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет вручают повестки. Однако существуют случаи, когда лицу могут не выдать такой документ.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

03:29 Мобилизация в Украине — предприятия смогут бронировать только работников с высокой зарплатой

3 января 2024

03:00 В Раде хотят освободить от бронирования еще одну категорию мужчин — о ком идет речь

2 января 2024

22:43 В Украине хотят мобилизовать еще две категории лиц из-за их специальности

29 декабря 2023

09:56 ПриватБанк предупредил об изменениях в переводах с карты на карту — детали

28 декабря 2023

22:43 Новые правила мобилизации в Украине — кто должен прийти в ТЦК без повестки

4 января 2024

09:39 На границе с Польшей задержали директора Львовской мебельной фабрики — что произошло

28 декабря 2023

14:35В Киеве раздались взрывы без объявления воздушной тревоги

1 января 2024

07:04 Кто из украинских мужчин сможет выехать за границу с 1 января — полный список

29 декабря 2023

03:29Мобилизация должна затронуть и роты охраны ТЦК: из них можно сформировать несколько бригад

23 декабря 2023

23:30 Оплата за свет — как изменятся тарифы на электроэнергию с 1 января

Актуальное по теме