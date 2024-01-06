Мобилизация без ТЦК — юрист предложил нестандартную идею

Представители ТЦК остановили мужчину на улице. Фото иллюстративное: dailylviv.com

Адвокат Роман Лихачев заявил, что мобилизацией должны заниматься Центры предоставления админуслуг. По его мнению, эффективным инструментом для этого станет портал "Дія".

Об этом он рассказал в комментарии NV.

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Адвокат считает, что с мобилизационными процессами лучше справились бы органы местного самоуправления.

"Я бы убрал полностью ТЦК от работы с мобилизацией. Я считаю, что с этим могут справиться местные власти, ЦНАПы", — сказал он.

Лихачев отметил, что эффективным инструментом для этого может стать единый портал государственных услуг "Дія".

"Если человек имеет право на отсрочку, подал все документы, есть четкий перечень и в ''Дія'' пришел документ об отсрочке и временном удостоверении военнообязанного, или военный билет", — добавил он.

Адвокат объяснил, что необходимо создавать прозрачные правила, максимально устранить из процесса чиновников и работать с мотивацией людей.

В то же время он убежден, что человек, который идет в армию, должен быть уверен в том, что не будет иметь проблем с денежными выплатами, и его семья всегда будет обеспечена, а государство ее не покинет.

Однако известно, что многие военные сталкиваются с задержками разного рода денежных выплат.

Ранее мы писали, что какие виды повесток будут действовать в Украине в 2024 году, как выглядит повестка для уточнения данных и когда от нее можно отказаться.

Кроме того, в Украине действует военное положение и всеобщая мобилизация, во время которой военнообязанным мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет вручают повестки. Однако существуют случаи, когда лицу могут не выдать такой документ.