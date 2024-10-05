В Україні почали діяти нові правила призову

Мобілізовані громадяни у навчальному центрі. Фото: 150 навчальний центр Командування ТрО ЗСУ

В Україні з 5 жовтня стають чинними нові правила призову військовозобов’язаних на службу до Збройних сил. Передбачається, що дані оновлення мають спростити процес мобілізації.

Про це говориться в повідомленні платформи з працевлаштування та рекрутингової агенції Lobby X.

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Нові правила призову

Згідно з новими правилами передбачається, що тепер добровольці будуть взаємодіяти одразу з військовою частиною, яку обрали для проходження служби.

Їм більше не потрібно приходити до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, а також не буде розподілу через Навчальні центри.

Тепер добровольцям необхідно:

відгукнутися на вакансію до підрозділу Збройних сил України;

пройти відбір і отримати позитивне рішення від командира військової частини;

спрямувати заяву із бажанням мобілізуватися на військову службу на обрану посаду;

отримати від командира направлення на проходження військово-лікарської комісії (ВЛК);

заступити на службу в пункті постійної дислокації.

У разі, якщо військовозобов’язані не мають досвіду служби протягом останніх 10 років, їх спрямовують до Навчального Центру для проходження базового загального військового вишколу.

Нагадаємо, в Одеській області винесли вирок чоловіку, який тричі відмовлявся ставати на військовий облік. За вчинене фігурант має сплатити понад п'ять тисяч гривень штрафу.

Також ми повідомляли про суд над жителькою Ковеля, яка повідомляла про місця вручення повісток. Жінку засудили до одного року іспитового терміну. До того ж у неї конфіскували телефон.