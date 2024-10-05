В Украине начали действовать новые правила призыва

Мобилизированные граждане в учебном центре. Фото: 150 учебный центр Командование РО ВСУ

В Украине с 5 октября действуют новые правила призыва военнообязанных на службу в Вооруженные силы. Предполагается, что данные обновления должны упростить процесс мобилизации.

Об этом говорится в сообщении платформы по трудоустройству и рекрутинговому агентству Lobby X.

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Новые правила призыва

Согласно новым правилам, предполагается, что теперь добровольцы будут взаимодействовать сразу с воинской частью, которую избрали для прохождения службы.

Им больше не нужно приходить в территориальные центры комплектования и социальной поддержки, а также не будет распределения через Учебные центры.

Теперь добровольцам необходимо:

откликнуться на вакансию в подразделение Вооруженных сил Украины;

пройти отбор и получить положительное решение от командира воинской части;

направить заявление с желанием мобилизоваться на военную службу на избранную должность;

получить от командира направления на прохождение военно-врачебной комиссии (ВВК);

заступить службу в пункте постоянной дислокации.

В случае, если военнообязанные не имеют опыта службы в течение последних 10 лет, их направляют в Учебный Центр для прохождения базовой общей военной подготовки.

Напомним, в Одесской области вынесли приговор мужчине, который трижды отказывался становиться на военный учет. За совершенное фигурант должен заплатить более пяти тысяч гривен штрафа.

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