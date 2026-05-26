Мобілізація чоловіка з донькою: дівчинку забрала із ТЦК мати

Дівчинка тримає військового за руку. Фото ілюстративне: azov.org

​У Кропивницькому восьмирічну дитину, яка перебувала разом із батьком у приміщенні ТЦК та СП, поліцейські передали матері. Інцидент стався після того, як чоловіка супроводили до військкомату для уточнення облікових даних та проходження ВЛК. Разом із затриманим була його донька.

Про це повідомило Суспільне, передає Новини.LIVE.

​Хронологія подій

​За словами адвокатки чоловіка Наталії Язан, група оповіщення зупинила її клієнта, коли той їхав автомобілем разом із донькою. Чоловіка супроводили до ТЦК. Там він разом із дитиною перебував упродовж тривалого часу. Адвокатка стверджує, що у ТЦК її клієнта примушували проходити ВЛК, попри присутність малолітньої доньки. Фігурант утримує доньку та наразі перебуває у процесі розлучення.

​Адвокатка повідомила про порушення прав потерпілого:

​"Мій клієнт має право просити перенесення проходження ВЛК, отримати повістку на іншу дату, щоб вирішити питання влаштування неповнолітньої дитини. Його не мають права зараз примушувати проходити ВЛК".

​Позиція поліції та ТЦК

​Речниця поліції області Оксана Ковтуненко повідомила, що заяву адвокатки зареєстрували та проводять перевірку. Вона наголосила, що пріоритетом у таких ситуаціях є безпека дитини:

​"Під час вжиття заходів щодо військовозобов’язаного не допускається залишення малолітньої дитини без нагляду чи створення загрози її життю та здоров’ю. Водночас перебування малолітньої дитини разом із військовозобов’язаним саме по собі не є підставою для звільнення від мобілізаційних заходів або надання відстрочки, якщо інше не передбачається чинним законодавством України".

​У ТЦК своєю чергою пояснили, що громадянин не мав законних підстав для відстрочки, тому його доставили до центру.

Начальниця групи комунікацій обласного ТЦК Поліна Кравченко зазначила, що чоловік сам погодився взяти доньку із собою, оскільки поруч не було інших родичів, а про ситуацію одразу повідомили матір та ювенальну поліцію.

Дівчинка провела у військкоматі понад десять годин. Мати не змогла забрати її одразу, тому що перебувала у Дніпрі, а інших родичів у родини у Кропивницькому немає.

