Мобилизация мужчины с дочерью: девочку забрала из ТЦК мать

Девочка держит военного за руку. Фото иллюстративное: azov.org

В Кропивницком восьмилетнего ребенка, который находился вместе с отцом в помещении ТЦК и СП, полицейские передали матери. Инцидент произошел после того, как мужчину сопроводили в военкомат для уточнения учетных данных и прохождения ВВК. Вместе с задержанным была его дочь.

Об этом сообщило Суспільне, передает Новини.LIVE.

Хронология событий

По словам адвоката мужчины Натальи Язан, группа оповещения остановила ее клиента, когда тот ехал на автомобиле вместе с дочерью. Мужчину сопроводили в ТЦК. Там он вместе с ребенком находился в течение длительного времени. Адвокат утверждает, что в ТЦК ее клиента заставляли проходить ВВК, несмотря на присутствие малолетней дочери. Фигурант содержит дочь и сейчас находится в процессе развода.

Адвокат сообщила о нарушении прав потерпевшего:

"Мой клиент имеет право просить переноса прохождения ВВК, получить повестку на другую дату, чтобы решить вопрос устройства несовершеннолетнего ребенка. Его не имеют права сейчас принуждать проходить ВВК".

Читайте также:

Позиция полиции и ТЦК

Пресс-секретарь полиции области Оксана Ковтуненко сообщила, что заявление адвоката зарегистрировали и проводят проверку. Она отметила, что приоритетом в таких ситуациях является безопасность ребенка:

"Во время принятия мер в отношении военнообязанного не допускается оставление малолетнего ребенка без присмотра или создание угрозы его жизни и здоровью. В то же время пребывание малолетнего ребенка вместе с военнообязанным само по себе не является основанием для освобождения от мобилизационных мероприятий или предоставления отсрочки, если иное не предусматривается действующим законодательством Украины".

В ТЦК в свою очередь объяснили, что гражданин не имел законных оснований для отсрочки, поэтому его доставили в центр.

Начальница группы коммуникаций областного ТЦК Полина Кравченко отметила, что мужчина сам согласился взять дочь с собой, поскольку рядом не было других родственников, а о ситуации сразу сообщили матери и ювенальной полиции.

Девочка провела в военкомате более десяти часов. Мать не смогла забрать ее сразу, потому что находилась в Днепре, а других родственников у семьи в Кропивницком нет.

Ранее Новини.LIVE со ссылкой на омбудсмена Дмитрия Лубинца писал об инциденте, который произошел в Днепре. Там на мужчину совершили нападение люди в балаклавах и в военной форме. Пострадавший впал в кому.

Также Новини.LIVE со ссылкой на руководителя полиции Тернопольской области Сергея Зюбаненко писал, что в Тернополе на территории ТЦК и СП умер военнообязанный. В соцсетях распространили информацию о том, что мужчина прошел в туалет и там застрелился. Дело расследует полиция.