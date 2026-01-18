Призов після 50 років — правила мобілізації у січні 2026 року

Артилерист ЗСУ. Ілюстративне фото: 71 ОЄБр

Мобілізація чоловіків віком від 50 до 60 років в Україні триває на загальних підставах і у 2026 році. Вік не є перешкодою для служби, якщо людина має дефіцитну спеціальність та придатна за станом здоров'я.

Про актуальні умови призову та особливості проходження служби для цієї категорії повідомило видання OBOZ.UA.

Реклама

Читайте також:

Куди відправлять служити та хто отримає відстрочку

Українське законодавство встановлює чітку межу — військовий обов'язок діє до 60 років. Чоловіки старшої вікової групи залишаються військовозобов’язаними, тому ТЦК мають право видавати їм повістки. Проте армія враховує фізичні можливості таких новобранців.

Здоров’я — головний критерій. Якщо лікарі визнають людину придатною, вона йде служити. Важливу роль грає і професія. Збройним силам потрібні дефіцитні спеціалісти. Наявність потрібного військового досвіду значно підвищує шанси на мобілізацію.

Штурмові підрозділи — не для них, адже вік диктує свої умови. Командування зазвичай залучає старших бійців до підрозділів забезпечення. Вони працюють у тилових структурах. Досвідчені чоловіки охороняють об’єкти або займаються логістикою. Це ефективний розподіл ресурсів.

Відстрочка тим, кому 50+

Відстрочка працює для всіх однаково. Закон захищає певні категорії. Бронювання на підприємстві рятує від призову. Стан здоров’я також може стати причиною для звільнення. Якщо чоловік має хронічні хвороби, комісія виключить його з лав військовозобов’язаних.

Процес мобілізації залишається індивідуальним. ТЦК оцінює потреби фронту. Вік 55+ не гарантує життя в тилу, але суттєво впливає на призначення.

Кожен випадок розглядають через призму ВЛК та професійних навичок. Військо потребує фахівців, а не лише молодих штурмовиків.

Нагадаємо, Верховна Рада вже 18-й раз продовжила термін мобілізації в Україні. Вона триватиме до 4 травня 2026 року.

Також ми повідомляли, що працівники критично важливих підприємств можуть отримати бронювання. Тих, хто не проходив ВЛК, це теж стосується.