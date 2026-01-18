Призыв после 50 лет — правила мобилизации в январе 2026 года

Артиллерист ВСУ. Иллюстративное фото: 71 ОЕБр

Мобилизация мужчин в возрасте от 50 до 60 лет в Украине продолжается на общих основаниях и в 2026 году. Возраст не является препятствием для службы, если человек имеет дефицитную специальность и пригоден по состоянию здоровья.

Об актуальных условиях призыва и особенностях прохождения службы для этой категории сообщило издание OBOZ.UA.

Куда отправят служить и кто получит отсрочку

Украинское законодательство устанавливает четкий предел — воинская обязанность действует до 60 лет. Мужчины старшей возрастной группы остаются военнообязанными, поэтому ТЦК имеют право выдавать им повестки. Однако армия учитывает физические возможности таких новобранцев.

Здоровье — главный критерий. Если врачи признают человека годным, он идет служить. Важную роль играет и профессия. Вооруженным силам нужны дефицитные специалисты. Наличие нужного военного опыта значительно повышает шансы на мобилизацию.

Штурмовые подразделения — не для них, ведь возраст диктует свои условия. Командование обычно привлекает старших бойцов в подразделения обеспечения. Они работают в тыловых структурах. Опытные мужчины охраняют объекты или занимаются логистикой. Это эффективное распределение ресурсов.

Отсрочка тем, кому 50+

Отсрочка работает для всех одинаково. Закон защищает определенные категории. Бронирование на предприятии спасает от призыва. Состояние здоровья также может стать причиной для увольнения. Если человек имеет хронические болезни, комиссия исключит его из рядов военнообязанных.

Процесс мобилизации остается индивидуальным. ТЦК оценивает потребности фронта. Возраст 55+ не гарантирует жизнь в тылу, но существенно влияет на назначение.

Каждый случай рассматривают через призму ВЛК и профессиональных навыков. Войско нуждается в специалистах, а не только в молодых штурмовиках.

Напомним, Верховная Рада уже 18-й раз продлила срок мобилизации в Украине. Она продлится до 4 мая 2026 года.

Также мы сообщали, что работники критически важных предприятий могут получить бронирование. Тех, кто не проходил ВВК, это тоже касается.