Мобілізація з подвійним громадянством у 2026 році: правила призову

Військовослужбовець на фронті та паспот України. Фото: колаж Новини.LIVE

Другий паспорт аж ніяк не гарантує імунітету від мобілізації. Представники ТЦК наголошують, що особи з подвійним громадянством віком від 25 до 60 років зобов'язані захищати державу на загальних підставах, якщо не мають законної відстрочки.

На цьому наголосили в Сумському ОТЦК та СП, передає Новини.LIVE.

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Громадяни з двома паспортами підлягають мобілізації

У 2026 році такі особи не отримують жодних привілеїв чи імунітету від призову. Якщо чоловік віком від 25 до 60 років визнаний військово-лікарською комісією придатним до служби, не має оформленого бронювання та підстав для відстрочки, він підлягає мобілізації нарівні з іншими.

На що звертають увагу при рішенні про мобілізацію

Ухвалюючи рішення про направлення до війська, центри комплектування спираються на вік, стан здоров'я, наявність українського паспорта та актуальні дані в Єдиному державному реєстрі "Оберіг". Правоохоронці та військові наголошують на принциповій різниці між українцем із додатковим громадянством та іноземцем. Зокрема особи без громадянства чи іноземці долучаються до Сил оборони виключно добровільно через підписання контракту.

Громадянином якої країни вважається людина з двома паспортами в Україні

Законодавство України чітко врегульовує це питання через принцип єдиного громадянства. Згідно із Законом "Про громадянство України", у правових відносинах із державою людина з кількома паспортами сприймається виключно як громадянин України.

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Відповідно, на неї повністю поширюється дія Закону "Про військовий обов'язок і військову службу". Це означає, що власники іноземних паспортів зобов'язані перебувати на обліку, призиватися до армії та проходити військову службу. Крім того, на період дії воєнного стану для цієї категорії громадян діють загальні обмеження щодо перетину державного кордону.

Уникнути призову люди з множинним громадянством можуть лише двома шляхами. Це наявність стандартних підстав для звільнення, прописаних у статті 23 Закону "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію".

Йдеться про сімейні обставини, стан здоров'я, навчання або необхідність догляду за особами з інвалідністю. Другий варіант вимагає офіційного припинення громадянства України, що підтверджується відповідним указом Президента України. Процедура такого виходу є тривалою і доступна лише тим, хто постійно проживає за кордоном.

Відтак сам факт зберігання іноземного документа без юридичної відмови від українського не зупиняє процес вручення повістки та подальшої мобілізації.

Також Новини.LIVE детально інформували про те, що військовозобов'язаним українцям більше немає потреби особисто відвідувати ТЦК для оновлення облікових даних після реєстрації шлюбу. Відомості про зміну сімейного стану підтягуються між державними реєстрами в автоматичному режимі, а відтак будь-які спроби накласти штраф за неповідомлення цієї інформації є протиправними.

Водночас фізичні особи-підприємці звільнені від обов'язку вести військовий облік найманого персоналу та вручати повістки своїм працівникам. Проте такий статус має зворотний бік. Юристи зазначають, що саме через це ФОПам значно важче підтвердити статус критично важливого суб'єкта господарювання та оформити бронювання для своєї команди.